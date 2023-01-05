Haberler Yaşam Haberleri Milletimizin dualarında
Giriş Tarihi: 6.1.2023

Milletimizin dualarında

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Milletimizin dualarında
İzmir'de, adliyeye yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can, şehadetlerinin 6. yılında düzenlenen törenle anıldı. Bayraklı Adliyesi'ndeki tören "Bir An Tereddüt Etmediler" başlıklı barkovizyon gösterisiyle başladı. Törende konuşan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, "Bu milletin Fethi Sekin'leri bitmez. Bir kahraman polis evladımız, bu hainlere karşı koydu ve faciayı önledi. Fethi Sekin her daim milletimizin dualarında yer alacaktır" dedi. Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, "Bu toprakları vatan yapan onlarca nice kahramanlar sayesinde hiçbir alçak terör örgütü ülkemiz hakkındaki kirli emellerine ulaşamadı. Bundan sonra da ulaşamayacak" dedi. Sekin'in, Elazığ'ın Baskil ilçesindeki mezarı başında da Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin aranan Doğukan Ç. yakalandı
Son dakika | Krizlerin ve kavgaların gölgesinde 9.5 saatlik toplantı: 6'lı masada yine aday yok!
SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu çalışanlarına ikramiye: Tarih belli oldu
EMEKLİ ZAMMI 2023 MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU: SSK Bağ-kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı ne kadar oldu, kaç TL? Ocak emekli zammı 2023 duyuruldu!
Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Türk bayraklarını kaldırtmıştı! Muharrem İnce CHP'yi topa tuttu: Yazıklar olsun size
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Manisa'da korkunç olay! Baba ve oğlu 50 metrelik kuyuya düştü
Vatandaşa 25 metreküp ücretsiz doğal gaz için talimat verildi!
Son dakika haberleri: Fırtına evinde Giresunspor’u rahat geçti! Karadeniz derbisinde kazanan 3 golle Trabzonspor…
Bakan Nebati'nin indirim çağrısına yerel zincir marketlerden yanıt: Zam yapmama kararı aldık
ARKADAŞINA GÖNDER
Milletimizin dualarında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA