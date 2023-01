İzmir'de, adliyeye yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can, şehadetlerinin 6. yılında düzenlenen törenle anıldı. Bayraklı Adliyesi'ndeki tören "Bir An Tereddüt Etmediler" başlıklı barkovizyon gösterisiyle başladı. Törende konuşan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, "Bu milletin Fethi Sekin'leri bitmez. Bir kahraman polis evladımız, bu hainlere karşı koydu ve faciayı önledi. Fethi Sekin her daim milletimizin dualarında yer alacaktır" dedi. Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, "Bu toprakları vatan yapan onlarca nice kahramanlar sayesinde hiçbir alçak terör örgütü ülkemiz hakkındaki kirli emellerine ulaşamadı. Bundan sonra da ulaşamayacak" dedi. Sekin'in, Elazığ'ın Baskil ilçesindeki mezarı başında da Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.