Milletvekili Atalay’dan istifa açıklaması

4 dönemdir AK Parti'de milletvekili seçilen Ardahan Milletvekili Prof, Dr. Orhan Atalay, telefonla bağlandığı özel bir kanalın açık oturum programında gazetecilerin sorularını cevapladı. Atalay, AK Parti 'den istifa eden Eşref Fakıbaba'nın Twitter'ine dokunmatik sebeplerle yanlışlıkla dokunduğunu bir kez daha anlattı.

"AK PARTİ 'DE ÖZGÜRÜM"

Atalay,"Siyasete AK Parti ile başladım. Buna benzer iddialar daha önce de yapıldı hepsine cevap verdim. İki gün önce halamın cenazesi vardı bununla ilgileniyordum, dün gece gördüm, Twitter'ına da cevap verdin, Fakıbaba'nın paylaşımına sehven beğeni yaptın sonra da kaldırdım.

AK Parti'de ayrılacağıma dair iddiaların hiçbir aslı ve astari yoktur. AK Parti benim evimdir ben orada siyaset yapıyorum her evde kırgınlıklar olabilir ama o evin içinde kalır. Ben bu evde son derece kendimi özgür hissediyorum, eleştirilerimi uygun bir üslup da her zaman yapmışımdır, AK Parti bu özgürlüğü de bana vermiştir, o yüzden bu iddiaları görünce sadece gülümsedim" dedi.

"AK PARTİ'NİN MANİFESTOSU'NA BAĞLI BİRİYİM"

Atalay, Gazeteci Şaban Sevinç'in, "Hocam gazeteci İsmail Saymaz sizin hakkınızda Orhan Atalay, 'AK Partiden rahatsız oradan ayrılacak' diye yazdı ve de İyi Parti'ye katılacağınız konuşuluyor? Sorularına ise şu cevabı verdi, "Aydın Didim de halamın cenazesi ile uğraşırken bu durumu bana bir arkadaşım mesajla bildirildi ben de gereken cevabı sosyal medyada verdim AK Partiden hiçbir zaman ayrılmayacağımı anlattım. İyi Parti ile hiç bir ortak yanımız yok. Ne hayat görüşümüz, ne fikriyatımız ve ne de hayat felsefemiz aynı değildir. Benim inandığım tüm değerler AK Partide vardır ben yoluma AK Partide devam edeceğim. Orada oturan Ali Turan bey beni iyi tanır, ben AK Partinin kurucu ilkelerine, felsefesine ve de manifestosuna canı pahasına bağlı biriyim."

Atalay, gazeteci Latif Şimşek'in "İsmail Saymaz bunları yazarken size sordu mu? sorusuna ise şu cevabı verdi, "Kesinlikle hayır beni aramadı, kendi görüşleridir. Zaten cenazem vardı onunla ilgileniyordum, sosyal medyaya bakacak durumda değildim. " diye konuştu