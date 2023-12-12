Milletvekili Bitmez kürsüde kalp krizi geçirdi

TBMMGenel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri üzücü bir olaya sahne oldu. Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, grubu adına konuşma yapmak için üzerinde "Katil İsrail" yazan bir pankart ile kürsüye çıktı. Konuşması sırasında zaman zaman Genel Kurul'da tansiyon yükseldi. Bitmez'in konuşmasını bitirip "Hepinizi saygı ile selamlıyorum" derken birden sesinin alçaldığı, ardından da bayılıp yere yığıldığı görüldü. Bitmez, düşerken kafasını ve sırtını merdivene vurdu. Genel Kurul'da bulunan doktor milletvekilleri Bitmez'in yanına koşarak kontrol etti ve kalp masajına başladı. Bir süre sonra Meclis'in ilkyardım ekibi de Genel Kurul'a girdi. Ekibin elindeki aletler de kullanılarak Bitmez'e yaklaşık 10 dakika kalp masajı yapıldı. Bitmez daha sonra sedyeye konulup ambulansa taşındı. Sedye ile ambulansa giderken de kalp masajı devam etti. Bitmez'in kalp ve şeker hastası olduğu bildirildi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında fenalaşmış, Genel Kurul Sağlık Ekibi tarafından kendisine müdahale yapılmış ve kalp masajına başlanmıştır. Entübe edilerek Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirilen vekilimiz, ivedilikle anjiyoya alındı. İki ana damarının tam tıkalı olduğu görüldü. Anjio sonrası kalp akciğer pompasına alınarak yoğun bakıma alındı" bilgisini verdi.Hasan Bitmez, 1969 yılında Giresun'un Alucra ilçesinde doğdu. Gebze İmam Hatip Lisesi, ardından El Ezher Üniversitesi Usuluddin Fakültesi'ni bitirdi. Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı ve TBMM 28. Dönem Kocaeli Milletvekili olan Bitmez; evli ve bir çocuk babası.