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Giriş Tarihi: 31.7.2023 11:42 Son Güncelleme: 31.7.2023 11:46

Milletvekili Hüseyin Yayman: Vatandaşlarımıza minnettarız

Milletvekili Hüseyin Yayman, TBMM’nin tatile girmesiyle birlikte memleketi Hatay turunda her gün farklı noktalarda vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Milletvekili Hüseyin Yayman: Vatandaşlarımıza minnettarız

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde vatandaşların Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a verdikleri şartsız desteğe teşekkür etti. Yayman, "Vatandaşlarımıza minnettarız. Şimdi vatandaşlarımızı dinleme zamanı. Seçimden seçime değil, daima milletimizin yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.

Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerine "Teşekkür ziyaretleri" gerçekleştiren Milletvekili Yayman, gezilerin amacının vatandaşların sorunlarını yakından duymak ve sorunlara uygun mikro çözümler üretmek olduğunu söyledi. Baba ocağı olan Kırıkhan Alaybeyli, Karaelmaslı, Alibeyçağlı, Balarmudu, Saylak, Bektaşlı ve Dedeçınar Mahallelerinde vatandaşlar Yayman'a yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, Milletvekili Yayman'a desteklerinin tam olduğunu ifade ettiler.

Milletvekili Yayman, Hassa'da da yoğun ilgi ile karşılandı. İlçeye bağlı Aktepe Mahallesi, Akkülek, Hanobası, Mazmanlı, Gülkent, Buhara, Sugediği, Ardıçlı, Hacılar, Tiyek ve Dedemli Mahallelerinde ziyaretler gerçekleştiren Milletvekili Yayman'a vatandaşlar, ilçeye gerçekleştirdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.

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Milletvekili Hüseyin Yayman: Vatandaşlarımıza minnettarız
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