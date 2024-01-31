Milli güreşçi Cansu enkazdan çıktı, sporla yaşama tutundu: Hedefim öğretmen olup sporcular yetiştirmek

6 Şubat depreminde Diyarbakır Bağlar'daki yıkılan binanın enkazından 27 saat sonra çıkarılan 26 yaşındaki milli güreşçi Cansu Yılmaz, sporla hayata tutundu. Geçen yıl Diyarbakır'da özel bir okulda sözleşmeli beden öğretmenliği yapan Yılmaz, depreme Serin-2 Apartmanı'nda 3 kız arkadaşı ile birlikte kaldığı evde yakalandı. Kolunda ve ayağında ezikler meydana gelen Yılmaz, halen o korkunç günün travmasını yaşıyor.Kilis'e dönen Yılmaz, "Her gün o binanın önünden geçerken çığlıkları duyuyordum. Hiç hafızamdan silinmedi" dedi. Kadrolu öğretmen olmak için sınavlara hazırlanan Yılmaz, "Bir yıl boyunca spordan hiç uzak kalmadım. Sporla hayata yeniden tutundum. Yaz tatilinde ise yüzme eğitimi verdim. Hedefim beden eğitimi öğretmeni olup sporcular yetiştirmek" dedi.