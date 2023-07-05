Milli Okçu Mete Gazoz’un acı günü

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olan Sakaryalı milli okçu Mete Gazoz'un dedesi Osman Gazoz hayatını kaybetti.

73 yaşında hayata gözlerini yuman Osman Gazoz'un vefatı, ailesini derinden üzdü. Dede Gazoz için Adapazarı Merkez Orhan Camii'nde cenaze töreni düzenlenirken, başarılı sporcu Mete Gazoz da dedesinin cenazesine katılmak için Adapazarı'na geldi.

Dede Gazoz'un cenazesi öğle namazına müteakip Adapazarı Merkez Orhan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Emirdağ Mezarlığına defnedildi. Cenazeye Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, spor camiası ve kalabalık cemaat katıldı. Öte yandan şampiyon sporcunun 76 yaşındaki anneannesi Zarife Tahmaz, Ekim 2021 tarihinde Sakarya'nın Sapanca ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybetmişti.