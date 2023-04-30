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Giriş Tarihi: 1.5.2023

Milli paraşütçü eğitim uçuşunda hayatını kaybetti

Erdoğan CANKUŞ
Milli paraşütçü eğitim uçuşunda hayatını kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'nde yamaç paraşütü eğitimi veren milli paraşütçü Orkut Baysal, eğitim verdiği Andaç Ünsal (45) ile öğle saatlerinde Babadağ'ın bin 700 metre pistinden tandem (ikili) uçuşa geçti. Uçuş başarılı şekilde gerçekleşirken Belceğiz Plajı'na inişe geçildiği anda aynı yere inmek isteyen İngiliz uyruklu Thomas Aitken (45)'in kontrolündeki yamaç paraşütü ile çarpıştılar. 20 metreden yere çakılan milli paraşütçü Orkut Baysal hayatını kaybederken, Andaç Ünsal ile Thomas Aitken yaralı kurtuldu.

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Milli paraşütçü eğitim uçuşunda hayatını kaybetti
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