Milli Savunma Bakanı Akar NATO Karargahı’na geldi

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, TMR Başkanı Korgeneral İsmail Üner ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsilciliğini ziyaret etti. Buradaki çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne haline gelen Türkiye'nin çok önemli çalışmalar yaptığını, ciddi başarılar sağladığını belirtti.