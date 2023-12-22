Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Mehteran Birliğimiz müze ziyaretçilerine konser verecek

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan duyuru şöyle:

Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Mehteran Birliğimiz, pazartesi günleri hariç haftanın her günü İstanbul Harbiye'de konuşlu Askerî Müze Komutanlığında saat 11:00 ve 15:00'te olmak üzere günde 2 defa müze ziyaretçilerine konser veriyor.