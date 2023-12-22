Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Mehteran Birliğimiz müze ziyaretçilerine konser verecek

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan duyuru şöyle:
Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Mehteran Birliğimiz, pazartesi günleri hariç haftanın her günü İstanbul Harbiye'de konuşlu Askerî Müze Komutanlığında saat 11:00 ve 15:00'te olmak üzere günde 2 defa müze ziyaretçilerine konser veriyor.
Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Mehteran Birliğimiz, pazartesi günleri hariç haftanın her günü İstanbul Harbiye'de konuşlu Askerî Müze Komutanlığında saat 11:00 ve 15:00'te olmak üzere günde 2 defa müze ziyaretçilerine… pic.twitter.com/5UERDDMMkR— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 22, 2023