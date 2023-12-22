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Giriş Tarihi: 22.12.2023 14:59

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Mehteran Birliğimiz müze ziyaretçilerine konser verecek

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakanlığın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Mehteran Birliğinin Harbiye'de Askeri Müze Komutanlığında müze ziyaretçilerine konser vereceği duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Mehteran Birliğimiz müze ziyaretçilerine konser verecek

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan duyuru şöyle:

Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Mehteran Birliğimiz, pazartesi günleri hariç haftanın her günü İstanbul Harbiye'de konuşlu Askerî Müze Komutanlığında saat 11:00 ve 15:00'te olmak üzere günde 2 defa müze ziyaretçilerine konser veriyor.

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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Mehteran Birliğimiz müze ziyaretçilerine konser verecek
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