Milli Sporcu Cihan Akın’a vize engeli! WUSV Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecekti...

Danimarka'da 28 Eylül-2 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan Wusv Dünya Şampiyonası için Milli Köpek Sporcusu Cihan Akın, köpeği Opal ile birlikte son iki yıldır için hazırlanıyordu. Büyük emekler vererek hazırlanan Akın, dünya şampiyonası için eleme sınavına katıldı ve eleme sınavını başarıyla geçti. Akın, Türkiye'yi köpeği Opal ile Danimarka'daki Wusv Dünya Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandı. Yıllarca emek verdiği, elemelerden geçtiği dünya şampiyonasına katılmak için Danimarka Büyükelçiliği'ne başvurduğunda ise şoke oldu.

HER ŞEYİ HAZIRDI, VİZE BAŞVURUSU RET EDİLDİ: "ÜÇ GÜN SONRA UÇAĞIM VAR, VİZE VERMEZLERSE GİDEMEYECEĞİM"

Danimarka Büyükelçiliği son anda Akın'ın vize başvurusunu reddetti. Akın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu Instagram hesabından paylaştığı videoya etiketleyerek bu durumdan dolayı yaşadığı mağduriyetten dolayı yardım istedi. SABAH'a özel açıklamalarda bulunan Akın şunları dile getirdi: "10 yıldır köpek eğitmenliği yapıyorum. Köpeğim Opal'i üç yıl önce sahiplendim. Onunla birlikte ülkemi başarıyla dünya şampiyonasında temsil etme hayali kurdum. 3,5 yıldır dünya şampiyonası için maddi ve manevi olarak çok büyük emek verdik. Bu yıl Türkiye'de düzenlenen eleme sınavına katıldık, eleme sınavını başarıyla geçtik. Ve Danimarka'da düzenlenecek dünya şampiyonasında ülkemizi temsil etmeye hak kazandık. Tüm evraklarımızı Danimarka Büyükelçiliği'ne verdik. Bir yıl içerisinde üç Schengen vizesi almış ve bir yıl içinde dört farklı ülkeye giriş/çıkış yapmış olmama rağmen. Tüm evraklarım eksiksiz, yarışma kaydım, yarışma aidat ücretim, orada konaklayacağım yer, uçak biletleri, araç kiralama, her şey hazır olmasına rağmen benim vizem Danimarka tarafından son dakikada ret edildi. Danimarka'dan kendi federasyonları bir yazı gönderdi, buna rağmen benim reddimi kaldırmadılar. Üç gün sonra uçağım var ama vize vermezlerse gidemeyeceğim"

"BAKANLIKLARDAN YARDIM İSTİYORUM!"

Akın sözlerine şöyle devam etti: Soruyorum. Emeklerimin karşılığını ben nasıl tazmin edeceğim. Bu çok büyük bir talihsizlik ve bu çok büyük bir haksızlık. Ülkemizi milli köpek sporcusu olarak temsil edeceğim bu yarışmaya çok ciddi maddi ve manevi emek harcadım. Kendimi ve ülkemi bu Dünya Şampiyonasında görmek, bu haklı gururu yaşamak istiyorum. Danimarka Konsolosluğu/Büyükelçiliği ile bağlantısı olan, yardımcı olabilecek dostlarımın desteğini bekliyorum. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yardım talep ediyorum. Milli sporcu olarak Spor Bakanlığı'nın devreye girmesini istiyorum.

"BÖYLE İYİ BİR KÖPEĞİNDE BUNU YAŞAMASI ÇOK ÜZÜCÜ"

Akın, Alman köpeği Opal için ise şunları söyledi: Bu köpek bir iş köpeği, yeri geldiğinde enkazda insan arayan, askeri geçişlerde mayın kontrolü yapan, ülke girişlerinde narkotik hizmetler veren çok özel kan köpeklerden. Alman çoban köpeği. Böyle iyi bir köpeğinde bunu yaşaması çok üzücü. Yaşı itibariyle bir sonraki organizasyona katılma şansı yok.