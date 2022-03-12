Milli sporcular İstiklal Marşı’nı Mehmet Akif için okudu

Beyoğlu Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte gençlerle bir araya gelen şampiyon sporcularımız, milli şairi İstiklal Marşı’nı okuyarak andı
İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıldönümü ve milli şair Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Beyoğlu'nda etkinlik düzenlendi. Beyoğlu Belediyesi tarafından İstiklal Caddesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Müzesi'nin önünde gerçekleştirilen programda, uluslararası müsabakalarda şampiyonluklar kazanan milli sporcular, gençlerle bir araya geldi. Kar, soğuk demeden gençlerle birlikte İstiklal Marşı'nı okuyan milli sporculara vatandaşlar da coşkuyla eşlik etti. Türk bayraklarıyla yürüyen milli sporcularla birlikte program alanına gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bugün onurluyuz. Milli şairimizin evinin önünde İstiklal Marşı'mızı, dünyanın dört bir yanında okuyan ve okutan milli sporcularımızla bir kez daha okuduk. Bu toprağın çocukları olarak Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i, Laz'ı, Boşnak'ı, Roman'ı, Alevi'si, Sünni'siyle hepimiz bu toprağın çocuklarıyız. Hepsiyle de gurur duyuyoruz."
'MARŞIMIZI TÜM DÜNYA DUYACAK' Wushu Kung Fu alanında Avrupa Şampiyonluğu bulunan 19 yaşındaki Sude Sekin, "Burada marşımızı coşkuyla okumak ayrı bir gurur. Ayrıca bizim gibi milli sporculara değer verip buraya çağırmaları da çok güzel. Ben de ilerde başarılar elde ederek İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletmek istiyorum" dedi. Yine Wushu Kung Fu alanında Avrupa birinciliği olan 18 yaşındaki milli sporcu Berkan Kaçan da "Bugün burada olmaktan çok gururluyuz. Hedefim olimpiyatlarda şampiyon olup marşımızı okutmak" şeklinde konuştu. Türk bayrağını yurtdışında sayısız kez dalgalandıran ve Cebelitarık Boğazı'nı geçen ilk Türk yüzücü Emre Seven ise duygularını şöyle dile getirdi: "Bugün burada toplanarak gücümüzü tüm dünyaya yansıttığımızı düşünüyorum. Güçlüyüz. Yeterince sporcumuz var. Geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Ben de geleceğe ışıkla bakan sporcular yetiştirmek için çalışacağım."