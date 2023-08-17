Haberler Yaşam Haberleri Milli voleybolcuyu Hande'yi tehdit eden sanık 7 Eylül'de hakim karşısına çıkacak
Giriş Tarihi: 17.8.2023 08:50 Son Güncelleme: 17.8.2023 09:10

Milli voleybolcuyu Hande'yi tehdit eden sanık 7 Eylül'de hakim karşısına çıkacak

Milli voleybolcu Hande Baladın'a, "yüzüne asit atacağım" şeklinde tehdit mesajları gönderdiği iddia edilen Mustafa Neşeli'nin "Silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar cezalandırılması talep edilmiş. Neşeli'nin hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına, ilk duruşmanın 7 Eylül'de görülmesine karar verdi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Milli voleybolcuyu Hande’yi tehdit eden sanık 7 Eylül’de hakim karşısına çıkacak

Milli voleybolcu Hande Baladın'ın şampiyonluk sevincine gölge düştü. Şampiyonluktan 3 gün sonra sosyal medya hesabından tehditlere maruz kalan genç voleybolcu "Can güvenliğim yok. Korkuyorum" diyerek savcılığa koşmuştu. "Yüzüne asit atacağım" şeklinde tehdit edildiğini ileri süren Baladın, takıntılı kullanıcıdan şikayetçi olmuştu.

TUTUKLANMIŞTI

SABAH'ın konuyu Türkiye gündemine taşıması ardından harekete geçen polis, Mustafa Neşeli Bakırköy'de yakalanmıştı. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde kaydı olduğu aynı zamanda hastanede teknik personel olarak çalıştığı da belirlenen Mustafa Neşeli 1 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"DUYGUSAL YAKINLIK HİSSETTİM"

Mustafa Neşeli, savcılık ifadesinde, "Sosyal medya hesabıma düşen reklamlarda firmanın yüzü olan Hande Baladın isimli şahısı gördüm. Kendisine ulaşmaya çalışıp reklamları engellemek istedim. Bu süreçte kendisine duygusal bir yakınlık hissetmeye başladım" diyerek suçlamaları kabul etmişti.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Düzenlenen iddianamede Mustafa Neşeli sanık, Milli voleybolcu Hande Baladın ise müşteki olarak yer almıştı. Hazırlanan iddianamede Hande Baladın'a "Yüzüne asit atacağım" ifadesini kullanan Mustafa Neşeli'nin "Silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

7 EYLÜL'DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Tensip zaptı düzenleyen mahkeme, sandığın tutukluluk halinin devamına, ilk duruşmanın 7 Eylül'de görülmesine karar verdi.

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Milli voleybolcuyu Hande'yi tehdit eden sanık 7 Eylül'de hakim karşısına çıkacak
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