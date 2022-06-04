Beylikdüzü’ndeki banka soyguncuları yakalandı... Hem bankayı hem içerdeki Arabistanlı mühendisi soymuşlardı

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir bankada 27 Mayıs günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre banka önünde bekleyen 2 kişi, uygun bir an bekledikten sonra içeri girdi. Güvenlik görevlisini etkisiz hale getirip, belinden tabancasını alan soyguncular, banka içinde bir Suudi Arabistanlı Petrol mühendisi müşterinin sattığı arsa parası olan 180 bin dolar ve banka kasasından yaklaşık 30 bin doları alıp kayıplara karıştı.