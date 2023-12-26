Milyonluk ilaç ihracatı dolandırıcılığı yapan 24 şüpheli yakalandı

Suç örgütü lideri olduğu öne sürülen D.T. ve yakın akrabalarının yönettiği 16 farklı ilaç firması aracılığıyla hileli ilaç sattığı iddiası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin, ilk etapta Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı raporlarına göre toplam değeri 98 milyon 26 bin 348 lira olan 11 cins sahte ilacı farklı tarihlerde İran'a sevk ettikleri yönünde tespitler yapıldı.

MİLYONLARI CEBE İNDİRDİLER

İddiaya göre şüpheliler, İran vatandaşı N.R.A'dan 3 milyon 500 bin euro, A.A.K.'dan ise 1 milyon 800 bin euro alıp ilaçları göndermeyip hileli davranışlarla bu kişileri dolandırdıkları belirlendi. Şüphelilerin, bu kapsamda KDV iadesi olarak da 1 milyon 664 bin 993 lira aldığı tespit edildi. Çetenin, tespit edilen toplam 100 bin 715 adet yeşil reçeteye tabi ilacın 2021-2022 yıllarında farklı tarihlerde yurt dışına ihraç ediliyormuş gibi göstererek, ilaçların kutularından çıkartıp boş kutu şeklinde veya herhangi bir etkisi olmayan ilaçların kutulara konması suretiyle başka ülkelere gönderildiği iddia edildi.

24 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Savcılık, "Suç Örgüt Kurma ve Yönetme", "Suç Örgütüne Üye Olmak", "Nitelikli Dolandırıcılık", "Resmi Belgede Sahtecilik" , "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ve "Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.