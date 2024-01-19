Milyonluk soygun yapan hırsızı yakalayıp altınları sahibine teslim ettiler

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Beylikdüzü İlçesi Kavaklı Mahallesi'ndeki bir adresten bir milyon lira değerinde ziynet eşyasının çalınması üzerine inceleme başlattı. Birinci katta bulunan adrese çeşitli aparatlarla açtığı pencereden girdiği belirlenen İ.K., aynı mahallede bulunan iş yerine Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan ziynet eşyaları, İ.K.'nın Esenyurt İlçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan ikamet adresinin depo olarak kullandığı alanına saklanmış halde bulundu ve el konularak sahibine teslim edildi. Benzer suçlardan çok sayıda kaydı olan İ.K. isimli hırsız "Evden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.