Minareler yükseldi, kubbesine başlandı

Levent'te yapımına 17 ay önce başlanan ve 2022 yılında açılması planlanan 20 bin kişi kapasiteli Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'nde kaba inşaatın yüzde 82'si tamamlandı. Büyükdere Caddesi'ndeki caminin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Temmuz 2020'de atıldı. Büyük bir aşama katedilen camide, betonarme inşaatın son aşamalarından biri olan 24 metre çapında ve 44 metre yüksekliğindeki ana kubbenin yapımı tamamlandı, üzerinin kaplama işlemine geçildi. Olası bir İstanbul depreminde kapalı ve açık alanlarıyla deprem toplanma alanı olarak kullanılacak caminin, on binlerce kişiye ev sahipliği yapabileceği kaydedildi.
Caminin dış cephe kaplamasında kullanılması planlanan taş numunelerin yaklaşık bir yıldır şantiyede doğa şartlarına karşı test edildiği belirtildi.
Levent Camii Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, "Camimizin 18 bin 500 metrekarelik bir arsa üzerinde. 12 bin 500 metrekarelik bir temel alanı var. 2022 yılı içinde ibadete açmayı planlıyoruz" dedi.