Minibüs park halindeki kamyona çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Minibüste bulunan sürücü Genç'in diğer oğlu Onur Genç ile Afgan uyruklu 3 işçi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Edremit ve Burhaniye Devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden baba-oğulun cenazesi ise savcının incelemesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza anında olay yerinden geçen Nebi Bozkurt, "Arabadan bir ses geldi. Gittiğimizde iki kişi ön tarafta ağır yaralıydı. Onlar hayatını kaybetti. Arkada bir kişi bağırıyordu, üç kişinin durumu da ağırdı. Sonra ambulansla sağlık ekipleri gelerek yaralılara müdahale etti" dedi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.