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Giriş Tarihi: 28.2.2022 22:13

Minibüsün altında kalan lise öğrencisi feci şekilde can verdi

İHA
Minibüsün altında kalan lise öğrencisi feci şekilde can verdi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsünün yol kenarındaki ağaç yığınına çarptıktan sonra altına alıp sürüklediği 16 yaşındaki lise öğrencisi yaşamını yitirdi

Kaza, ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, H.K. idaresindeki servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan minibüs, önce yol kenarındaki çöp konteynırına, daha sonra da bir işyerinin önündeki ağaç yığınına çarptı.

Bu sırada evlerinin önünde bekleyen 16 yaşındaki Büşra K. adlı lise öğrencisi, üzerine gelen minibüsten ve ağaçlardan kaçamadı. Minibüsün çarparak altına aldığı talihsiz kız çocuğu, ağaçlarla tonlarca ağırlıktaki aracın ön aksamı arasında sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri minibüsün altında kalan kızı kurtarmak için seferber oldu. Sağlık ekipleri de minibüsün altına girerek, ağır yaralı kıza ilk müdahaleyi yaptı.

Demir kesme makinesi ile minibüsün parçaları kesildikten sonra çıkarılan Büşra K., hemen Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan talihsiz kız, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayı duyarak hastaneye akın eden kızın yakınları acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Lise öğrencisi Büşra K.'nın cansız bedeni, hastane morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Minibüsün altında kalan lise öğrencisi feci şekilde can verdi
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