Şanlıurfa’da minibüs’ün çarptığı 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen minibüs, Hacıömer Mahallesi Karaçöl Caddesi'nde Osman Ashap Cıvak'a çarptı. Yaralanan 2 yaşındaki çocuk, kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri çocuğa çarpıp kaçan minibüsün bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı.
Sürücünün kaza sonrası olay yerinden kaçtığı iddia edilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.