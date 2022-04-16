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Giriş Tarihi: 16.4.2022 23:43 Son Güncelleme: 17.4.2022 00:18

Şanlıurfa'da minibüs'ün çarptığı 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Şanlıurfa’da minibüs’ün çarptığı 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir çocuk hayatını kaybetti.

Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen minibüs, Hacıömer Mahallesi Karaçöl Caddesi'nde Osman Ashap Cıvak'a çarptı. Yaralanan 2 yaşındaki çocuk, kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri çocuğa çarpıp kaçan minibüsün bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Sürücünün kaza sonrası olay yerinden kaçtığı iddia edilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Şanlıurfa'da minibüs'ün çarptığı 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
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