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Giriş Tarihi: 26.1.2024 11:39 Son Güncelleme: 26.1.2024 11:48

Minik Ahsen 2 kumbarasını Gazzeli çocuklar için bağışladı

Kayseri’de yaşayan ilkokul 2. sınıf öğrencisi Ahsen Tayız (7) kumbarasında biriktirdiği paraları karne hediyesi olarak verilen harçlıklarını Gazzeli kardeşlerine göndermek için Kızılay Kayseri şube başkanına teslim etti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Minik Ahsen 2 kumbarasını Gazzeli çocuklar için bağışladı

Kayseri Ahmet Eskiyapan İlkokulu 2. Sınıf öğrencisi Ahsen Tayız, uzun süredir biriktirdiği 2 kumbarasındaki paralar ile bayram ve karne harçlıklarını Gazzeli kardeşlerine göndermek istedi. Anne Rabia Tayız ise kızını Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli ile buluşturdu. Kumbaralarını ve harçlıklarını şube başkanı Cafer Beydilli'ye Gazzeli çocuklara gönderilmesi için teslim eden minik Ahsen; "Haberlerde izledikçe çok üzülüyorum. Oradaki çocukları hep ağlarken görüyorum. Onlar üzülmesin ağlamasın" dedi. Anne Rabia Tayız ise; "Kızım kumbarasındaki paraları Gazze olayları patlak vermeden önce Kudüs'e göndermek istiyordu. Bu olaylar yaşanınca haberlerde izlediği görüntüler Ahsen'i çok etkiledi. İki kumbarası ile bayram ve karne harçlıklarını Gazzeli kardeşlerine göndermek istedi. Bizde güvendiğimiz bir yer olan Kızılay'ı seçtik" dedi.

BÜYÜK YÜREKLİ AHSEN

SABAH'a konuşan Ahsen Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ise minik Ahsen'i yürekli davranışı karşısında duygulandığını belirterek; "Şube başkanımız Ahsen kızımızın bu örnek davranışı konusunda bana bilgi verdiğinde çok duygulandım ve aslında taşıdığımız sorumluluğun ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gördüm. Karne hediyesi olarak verilen harçlıklarda doldurduğu kumbarasındaki tüm parasını Gazze'li kardeşlerine göndermeyi düşünecek kadar büyük yürekli Ahsen'in gözlerinden öpüyorum. Bu emaneti Gazze'li kardeşlerine ulaştıracağız. Çocukların harçlıklarını oyuncaklar için harcayacağı günler için çalışacağız" diye konuştu.

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Minik Ahsen 2 kumbarasını Gazzeli çocuklar için bağışladı
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