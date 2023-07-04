Minik Asya kaza kurbanı

Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki Asya Taşkın, kamyonetin altında kalarak ağır yaralandı. Asya, kaldırıldığı hastanede yaşama tutunamadı. İznik ilçesi Topkapı Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Asya Taşkın, o sırada Ahmet K.'nın kullandığı kamyonetin altında kalarak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından minik Asya'yı İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen küçük Asya, kurtarılamadı. Yaşanan acı kaza, küçük kızın ailesi ve yakınlarını yasa boğarken sürücü Ahmet K. gözaltına alındı.