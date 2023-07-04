Haberler Yaşam Haberleri Minik Asya kaza kurbanı
Giriş Tarihi: 5.7.2023

Minik Asya kaza kurbanı

Remzi YILMAZ
Minik Asya kaza kurbanı
Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki Asya Taşkın, kamyonetin altında kalarak ağır yaralandı. Asya, kaldırıldığı hastanede yaşama tutunamadı. İznik ilçesi Topkapı Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Asya Taşkın, o sırada Ahmet K.'nın kullandığı kamyonetin altında kalarak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından minik Asya'yı İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen küçük Asya, kurtarılamadı. Yaşanan acı kaza, küçük kızın ailesi ve yakınlarını yasa boğarken sürücü Ahmet K. gözaltına alındı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fransa Marsilya'da 27 yaşındaki bir genç polisin plastik mermisiyle hayatını kaybetti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Macaristan, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye ile birlikte hareket edecek
Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi: Kemal Bey'in partisi mi burası?
Emmanuel Macron'dan "sosyal medya" açıklaması: İş çığrından çıktığında...
İmamoğlu resmen harekete geçti! Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek hamle
CHP toz duman! Baba oğul kavgası büyüyor
Kılıçdaroğlu sana acır mı?
‘Bu tipinle kimse seni izlemez’ diye benimle alay ettiler
Mescid-i Aksa'da İsrail polisine ders veren genç SABAH'a konuştu: Sizden korkmuyorum dedim
ARKADAŞINA GÖNDER
Minik Asya kaza kurbanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA