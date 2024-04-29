Minik Deva’nın acı kaderi... Görmeye başladığı gün öksüz kaldı

Bir gözü açılan ve ilk kez dünyayı gören Deva'nın taburcu edilmesiyle mutlulukla eve dönmek için yola çıkan Harman ailesinin, dönüş yolunda kaza yaptıkları tespit edildi. Kaza, Deva ile ilk kez gördüğü annesini ayırdı. Henüz 5 aylık olan minik Deva ise görmeye başladığı gün, öksüz kaldı.