Minik Deva’nın acı kaderi... Görmeye başladığı gün öksüz kaldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan ve ziraat mühendisi oldukları öğrenilen Hayrettin Harman ile Ayşe Cihan Harman çiftinin, geçen Aralık'ta erken doğan ve görme engelli olarak dünyaya gelen kızları Deva'yı, Aydın'da özel bir hastanede ameliyat ettirdikleri belirlendi.
Bir gözü açılan ve ilk kez dünyayı gören Deva'nın taburcu edilmesiyle mutlulukla eve dönmek için yola çıkan Harman ailesinin, dönüş yolunda kaza yaptıkları tespit edildi. Kaza, Deva ile ilk kez gördüğü annesini ayırdı. Henüz 5 aylık olan minik Deva ise görmeye başladığı gün, öksüz kaldı.
Ayşe Cihan Harman, Menteşe'ye bağlı Bayır mahallesinde toprağa verilirken, kazadan yaralı kurtulan baba Hayrettin Harman'ın sağlık durumunun iyi olduğu, ayağında kırık oluşan minik Deva'nın, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam edildiği öğrenildi. Harman ailesinden geriye mutlu anların fotoğrafları kaldı.