Minik Eliz yaşamak için destek bekliyor

Eliz Lina Polat... 10 ay önce Gizem ve Oktay çiftinin biricik kızları olarak dünyaya gözünü açtı. Ailesi minik kızlarının hareket etmekte güçlük çektiğini fark edince soluğu hastenede aldı. Doktorlar minik Eliz için henüz 7 aylık iken SMA TİP 1 teşhisi koydu. Aile hastalığın tedavisi için Dubai'de bir hastane ile el sıkıştı. Ancak tedavi masrafı 6 milyon 790 bin Dirhem... Bu da yaklaşık olarak 30 milyon liraya tekabül ediyor. Kuaförlük yaparak geçimini sağlayan anne Gizem ve Baba Oktay ise kızlarının tedavi masraflarını karşılayabilmek için Malatya Valiliği onaylı bir bağış kampanyası başlattı.

3 aydır yürütülen kampanyada bugüne kadar hedeflenen miktarın sadece yüzde 8'i toplandı. Minik bebekleri için seslerini duyurmaya çalışan anne Gizem Polat "Eliz 10 aylık ve şu an 9 kilo. Tedavi olabilmesi için 2 yaş altında ve 13 kilodan hafif olması gerekiyor. Fazla zamanımız kalmadı. Hem soluk alma verme problemi yaşıyor, hem de başını dik tutamıyor. NG ve Trake'si henüz takılmadı. NG ve Trake takılmadan tedavi olursa sağlığına kavuşması için büyük bir şansı olacak. Hepinizin desteğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Siz de Eliz Lina Polat'a destek olabilmek için "TR07 0001 0021 6993 7997 2450 05" numaralı IBAN'a bağışta bulunabilirsiniz.