Minik Esma’nın kemikleri sızlıyor

Konya'nın Bozkır ilçesinde yaşayan Güllü Ay, Sami Tüfekci ile yasak aşk yaşamaya başladı. Bu yasak ilişkilerinden bir de çocukları olan çiftin aşkları duyulmaya başladı. Güllü Ay'ın eşi Mustafa Ay'ın abisi Ramazan Ay, ilişkiyi duyar duymaz soluğu köyde aldı. Ramazan Ay, kardeşinin eşine, "Yasak ilişkiyi kabul etmem, eşyalarını topla git" dedi. Güllü Ay ve Sami Tüfekci aralarındaki ilişkiyi inkar etti. Ramazan Ay'ın, çocuklara DNA testi yaptıracağını ve çocukların kimden olup olmadığını öğreneceğini söyledi. Bu olaydan kısa bir süre sonra 22 Temmuz 2009 günü 2 yaşındaki Esma Ay'ın kaybolduğu ihbarı geldi.Söz konusu ihbar üzerine Jandarma ekipleri harekete geçti. Anne Güllü Ay, olay yerine gelen Jandarma ekiplerinin yanında getirdiği köpeklere Esma Ay'ın kıyafetlerinin yıkandığı, başka bir kıyafetinin de olmadığı gerekçesiyle kardeşi Sema Ay'ın kıyafetlerini verdi. Günlerce yapılan arama çalışmalarına rağmen 2 yaşındaki Esma Ay bulunamadı.Bozkır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Güllü Ay, gece çocukları Esma ve Sema ile birlikte yattıklarını, kahvaltıyı hazırladıktan sonra Esma'nın odada olmadığını fark ettiğini ve bunun üzerine jandarmaya haber verdiklerini, kızını kendisinin öldürmediğini söyledi. Güllü Ay ile yasak aşk yaşayan Sami Tüfekci ise ifadesinde, Güllü Ay'ın kaybolmuş bir anne üzüntüsünün olmadığını belirterek, Esma Ay'ı kendisinin öldürmediğini kaydetti.İddianamede, "Esma'ya DNA testi yaptırılması sonucu aralarındaki yasak ilişkinin ortaya çıkacağından korkan şüphelilerin, Esma'yı öldürmeye karar verdikleri, olay günü akşam şüpheli Güllü'nün eşi olan Mustafa ile aynı odada kalmayarak Esma'nın da içinde bulunduğu çocukları ile aynı odada uyumak için kaldığı, geceleyin uyku sersemi olan Esma ve Sema'yı tuvaletlerini yaptırma bahanesi ile evden dışarı çıkardığı, daha önceden anlaştıkları şüpheli Sami'ye Esma'yı teslim ettiği, daha sonra Sema'yı eve bırakarak Sami'nin yanına geldiği, sonra her iki şüphelinin 2007 doğumlu Esma'yı öldürdükleri" yer aldı. Anne Güllü Ay'ın tasarlayarak altsoya karşı kasten öldürme, Sami Tüfekci'nin ise tasarlayarak çocuğa karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılması talep edildi.Ramazan Ay, ifadesinde Esma Ay'ı bulmak için aranmayan tek bir yer kaldığını belirterek, "Kardeşim Mustafa Ay'ın evinin bitişiğinde bulunan evin tuvalet çukuruna bakılmadı. Ben oraya gittiğimde tuvalet çukuru tıkanmaları ve koku geldiği için annem Ayşe Ay'a ve kardeşim Mustafa'ya vidanjör ile çektirmelerini birkaç kez söyledim ama hala çektirmiyorlar. Bu çukuru çektirmemeleri bende bir şüphe oluşturuyor" dedi.22 Temmuz 2009'da kaybolan Esma Ay aradan geçen 13 yıla rağmen bulunamadı. Şüpheli anne Güllü Ay ile yasak aşk yaşadığı Sami Tüfekci, üzerlerine atılı suçlamaları inkar ederken, cani anne ve sevgilisi için karar vakti geldi. Esma Ay aradan geçen 13 yıla rağmen bulunamadığı için verilecek karar merak konusu olurken, Yargıtay'ın daha önce benzer bir konuda verdiği karar ön plana çıktı.Konya'da 19 yaşındaki Türkan Karataş'a arkadaşlık teklif eden ve daha sonra yaşanan tartışma sonrası başını betona çarpıp bayılınca öldüğünü düşünerek kalorifer kazanında yakan Abdurrahman Avni Baykara, cinayetten 20 yıl, cinsel istismardan 1 yıl 6 ay hapse çarptırılmıştı. Cumhuriyet savcısı ise ceset olmadığına ve sanığın ifadesine dayanarak kararı temyiz etmiş, dosya Yargıtay'a gitmişti. Dosyayı inceleyen Yargıtay kararı onamış, sanığın cep telefonunda pedofilik görüntüler bulundurduğunu, kasten öldürme suçundan verilen hükümlerde isabetsizlik görülmediğini belirtmişti.