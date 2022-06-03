Minik Eşref’in can verdiği inşaat ruhsatsız çıktı

EYÜPSULTAN'DA ruhsatsız şantiye içerisindeki kestirme yolu kullanırken dengesini kaybedip inşaat demirlerinin üzerine düşerek feci şekilde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Eşref Güneş'in ölümünde yürek burkan detay oraya çıktı. Önceki gün meydana gelen olay sonrası, söz konusu inşaatın ruhsatsız olduğu öğrenildi. Belediyenin açıklamasında, "Müteahhit firma tarafından, yasal yolları tamamlanmadan ruhsatsız olarak başlatılan inşaat alanında bu elim hadise meydana gelmiştir. Kazayla ilgili başlattığımız incelememiz devam etmektedir" denildi. Diğer taraftan hayatını kaybeden Eşref, Eyüpsultan Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Baba Fesih Güneş, "İhmal var. İnşaatta hiçbir şey yok, sac yok. Bu tamamen ihmal" ifadelerini kullandı.