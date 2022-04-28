Minik Melike 8 saatlik ameliyatıyla kurtarıldı

Melike dakikalarla yarışmaya başladı. Minicik bedeniyle saatlerce ameliyatta kaldı. Eğer fark edilmeseydi doğduktan 1-2 saat içerisinde pıhtı atacak ya da kalp krizi geçirip hayata veda edecekti. Ama Melike savaşmayı tercih etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde, 8 saatlik ameliyatın sonunda yeniden hayata tutundu. 3 haftanın sonunda taburcu olup sağlıkla evine döndü. Şimdi annesi, babası ve abi-ablalarıyla çok mutlu. Yenidoğan uzmanı, çocuk kardiyoloji uzmanları, çocuk kardiyovasküler cerrahi ekibi, çocuk yoğun bakım ekibi; onu kocaman bir ekip çalışması hayata bağladı.

PIHTI YA FELCE YA KALP KRİZİNE SEBEP OLACAKTI

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Erkut Öztürk yaşanan ölüm kalım sürecini süreci şu sözlerle anlattı:

"Yenidoğan bebek, doğumdan sonra çocuk hekimi tarafından değerlendiriliyor. Doğumhanede en az bir çocuk hekimi teslim alıyor bebeği. Kalp atışlarının hızlı olduğunun tespit edilmesi üzerine çocuk kardiyolojisi olarak devreye girdik. Ekokardiyografi yaptığımız zaman, aort kapağında kalpten çıkan temiz kanı gönderen şah damarının girişinde oynak bir tümöre benzer bir doku görüldü. Kandan kopup pıhtı atması durumu vardı. Beyne gitseydi felç kalabilirdi. Doğduktan hemen sonra acil açık kalp ameliyatına aldık. Ameliyatta o parçayı aldık. Bu parça da patolojide trombüs olarak açıklandı. Yani kanın göllenmesi sonucu ortaya çıkan pıhtı çıktı. Tekrarlar mı diye yaptığımız hematolojik analizlerde tekrarlayacağını görmedik."

"Bebeklerde anne karnında ritim problemleri ortaya çıkabiliyor. Ritm hızına bağlı olarak kanın akışında değişiklikler pıhtı oluşumuna sebep olmuş olabilir. Kalbi besleyen koroner arterler olur; sağda ve solda, bu pıhtı sağa doğru uzanmıştı. Biraz daha geç kalmış olsaydık hasta kalp krizinden hastamızı kaybederdik. Hastanın şansı şu; kalbinin hızlı attığı görülmeseydi annenin yanına gidecekti, hemen çocuk doktorları durumu fark etti ve hemen müdahale ettik. Dr. Ali Can Hatemi başkanlığında ekip ameliyat etti. 1.5 cm ile 5 mm ebatında fasülye gibi oynayan muz gibi bir doku çıkarıldı. 8 saatlik bir operasyondu, kalbi durdurarak yapıp kalbin içinden alıyoruz. Yaklaşık olarak 10 gün yoğun bakımda kaldı. 1 hafta da serviste kaldı. 3 haftalının sonunda da sağlıkla taburcu oldu. Ekip olarak çok mutluyuz."

EVRAKLARI OKUMADAN İMZALADIM

Baba Mehmet Ali Şahin ise şu sözlerle duygularını dile getirdi: "Çocuğumu dakikalar içerisinde ameliyata almışlar. Okumadım bile evrakları imzalarken. Doktorlar çıkıp 'Çocuğunuz kurtuldu' dediklerinde dünyalar bizim oldu. Tüm doktorlarımıza teşekkür ediyoruz."