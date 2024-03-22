Minik Meva yanarak can vermişti: O evde 2 gün sonra ikinci yangın!

Yanan evin yan dairesinde oturan, sabah işe gittiği için kimsenin olmadığı evde 3 kedisi bulunan İbrahim Çap, haberi alarak evine geldi. 3 kedisini kucaklayıp evden çıkaran İbrahim Çap, "Duman bizim eve kadar girmiş. Gelmeseydik belki onlar da hayatını kaybedecekti. Çok korktukları belli oluyor. Bu ev 2 gün önce de yanmıştı. Komşularımızın ilk çocuklarıydı. Çok üzüldük ve yıprandık. Keşke mala gelseydi de cana gelmeseydi, ama elden bir şey gelmiyor" dedi. Yanan evin giriş katında oturan Ceren Gündüz ise "3 aylık bir bebek öldü 2 gün önce, bina olarak kaybımız büyük. Yine aynı dairede yangın çıktı. Daire boştu sanırım. Endişe ve korkuyla kendimizi dışarı attık" diye konuştu. İtfaiye ekibi, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı...