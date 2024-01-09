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Giriş Tarihi: 10.1.2024

Minik Musab kalp ameliyatıyla yaşama tutundu

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Minik Musab kalp ameliyatıyla yaşama tutundu
Konya'da yaşayan Hasan ve Havva Doğan çifti, 19 Ekim'de çocukları Musab'ı kucaklarına aldı. 1 kilo 900 gram dünyaya gelen Musab bebeğin anne karnında açık olup doğumu takiben kapanması gereken, kalpten çıkan iki büyük atardamar arasındaki açıklığın kapanmadığı tespit edildi. Musab bebek hemen Konya Şehir Hastanesi Çocuk Kalp Merkezi'ne götürüldü. Burada yapılan tetkiklerde ameliyat kararı alındı. Op. Dr. Murat Şimşek ve ekibi tarafından yapılan başarılı operasyonla Musab'ın kalbindeki açıklık başarılı geçen operasyonla kapatıldı. Yeniden hayata tutunan Musab bebek, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

ORGAN HASARINA NEDEN OLABİLİRDİ
Op. Dr. Murat Şimşek, "Musab'da Duktus Arteriozus dediğimiz anne karnında açık olup doğumu takiben kapanması gereken, kalpten çıkan iki büyük atardamar arasındaki açıklığın doğumdan sonra kapanmayıp açık kaldığını tespit ettik. Bu kapanmadığı zaman çocuğun oksijen satürasyonu düşüyor. Vücutta morarmalar gibi çeşitli sorunlarla karşılaşılıyor. Uzun süre satürasyonu düşük kalması durumunda ise organ hasarına kadar gidebilecek bir süreç yaşanabiliyor. Musab bebeğimiz bize geldiğinde tetkiklerimizi yaptık ve hemen ameliyatımızı gerçekleştirdik. Açık kalan bu damarı cerrahi işlemle kapattık" dedi.

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Minik Musab kalp ameliyatıyla yaşama tutundu
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