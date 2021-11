Minik Ravda’ya umut ol! Türkiye’nin desteğini bekliyor

Kontrol ve hastane masrafları için evi ve arabasını sattığını söyleyen baba Nuraş Akdoğan, "Bu hastalık yavrumun tüm hayatını etkiliyor. Her sabah sondayla bağırsağını temizlerken bana sarılıp "baba bugün yapma" diyor. Hergün yalvarıyor bize ama yapmazsak da olmaz. Her gün eziyet ediyor gibiyiz, kâbusu oluyoruz. Çok nadir görülüyormuş. Tek umudumuz yurtdışındaki tedavi, onun için de yardıma ihtiyacımız var. Tedavi masrafları için evimi, arabamı, her şeyimi sattım, bu tedaviyi karşılayacak gücümüz yok. Yardım bekliyoruz, bu ameliyat kızımın son umudu."



Ravda için yardımda bulunmak isteyenler baba Nuraş Akdoğan ile 0535 494 12 15 numaralı telefonlar üzerinden iletişime geçebilir ve destek için TR70 0001 0023 1473 8337 3250 03 resmi IBAN numarasını kullanabilir.