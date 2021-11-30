Minik Ravda’ya umut ol! Türkiye’nin desteğini bekliyor

İmam hatip olarak görev yapan 31 yaşındaki Nuraş Akdoğan ve eşi Yıldız Akdoğan'ın 3'üncü çocukları Ravda, Van'da 3 operasyon geçirdi, tedavisine Konya'da devam edildi. Burada da sonuç alamayan aile, çocuklarını Ankara Gazi Hastanesi'ne götürdü ve orada da yaklaşık 2 yıl boyunca tedavi gördü.
Ravda'nın ostomi yani bağırsak torbası açıldı ama yine de çare bulunamayınca minik Ravda'ya kas ve sinir sistemi olmadığı için ölene kadar her gün sonda yardımıyla serum vererek tuvaletini yapabileceği söylendi.
Aile yıkıldı ama umudunu kaybetmedi. Türkiye'deki birçok hastanede çare arayıp bulamayan aile arayışlarına devam etti.
Yurtdışında bu hastalığı tedavi eden bir doktor olduğunu öğrenince minik Ravda için yeniden bir umut doğdu. Fakat bu tedavi için 150 bin lira gerekiyordu ve bunu karşılayacak gücü olmayan aile, tedavi için valilik onayıyla bir yardım kampanyası başlattı.
Kontrol ve hastane masrafları için evi ve arabasını sattığını söyleyen baba Nuraş Akdoğan, "Bu hastalık yavrumun tüm hayatını etkiliyor. Her sabah sondayla bağırsağını temizlerken bana sarılıp "baba bugün yapma" diyor. Hergün yalvarıyor bize ama yapmazsak da olmaz. Her gün eziyet ediyor gibiyiz, kâbusu oluyoruz. Çok nadir görülüyormuş. Tek umudumuz yurtdışındaki tedavi, onun için de yardıma ihtiyacımız var. Tedavi masrafları için evimi, arabamı, her şeyimi sattım, bu tedaviyi karşılayacak gücümüz yok. Yardım bekliyoruz, bu ameliyat kızımın son umudu."
Ravda için yardımda bulunmak isteyenler baba Nuraş Akdoğan ile 0535 494 12 15 numaralı telefonlar üzerinden iletişime geçebilir ve destek için TR70 0001 0023 1473 8337 3250 03 resmi IBAN numarasını kullanabilir.