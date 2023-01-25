Minik sanatseverler tatilde CSO Ada Ankara’da buluşuyor

CSO ADA Ankara minik sanatseverler için yarıyıl tatilinde eğlenceli ve eğitici etkinlikler düzenliyor. Müzikallerden satranç ve yaratıcı drama atölyelerine birbirinden renkli etkinlikleri minik sanatseverler ile buluşturacak olan CSO ADA Ankara yarıyıl tatilini çocuklar için eşsiz bir keşfe dönüştürmeyi hedefliyor.

PİCASSO ÇOCUKLARLA BULUŞACAK

26 ve 27 Ocak'ta 8-10 yaş arasına yönelik Her Çocuk Picasso Resim Atölyesi ile minik sanatseverler ünlü ressamlardan olan Pablo Picasso'yu ve tarzını öğrenecek. Çocukların hayal gücünü geliştirmelerini sağlayan atölyeye anne ve babalar da izleyici olarak katılabilecekler.