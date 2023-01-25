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Giriş Tarihi: 25.1.2023 16:40

Minik sanatseverler tatilde CSO Ada Ankara’da buluşuyor

CSO ADA ANKARA çocuklar için hazırladığı birbirinden özel etkinlikleri ile yarıyıl tatilini unutulmaz bir deneyime dönüştürmeye hazırlanıyor. Dramadan satranç atölyesine, yaratıcılığı geliştiren atölyelerin de yer alacağı etkinlikler yarın itibariyle başlıyor.

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Minik sanatseverler tatilde CSO Ada Ankara’da buluşuyor

CSO ADA Ankara minik sanatseverler için yarıyıl tatilinde eğlenceli ve eğitici etkinlikler düzenliyor. Müzikallerden satranç ve yaratıcı drama atölyelerine birbirinden renkli etkinlikleri minik sanatseverler ile buluşturacak olan CSO ADA Ankara yarıyıl tatilini çocuklar için eşsiz bir keşfe dönüştürmeyi hedefliyor.

PİCASSO ÇOCUKLARLA BULUŞACAK

26 ve 27 Ocak'ta 8-10 yaş arasına yönelik Her Çocuk Picasso Resim Atölyesi ile minik sanatseverler ünlü ressamlardan olan Pablo Picasso'yu ve tarzını öğrenecek. Çocukların hayal gücünü geliştirmelerini sağlayan atölyeye anne ve babalar da izleyici olarak katılabilecekler.

MÜZİKAL ŞÖLEN YAŞANACAK

Barış Can Çelik'in kaleme aldığı ve Alim Dedei'nin yönettiği tüm dünyayı etkileyen susuzluk gibi önemli bir konuda herkesi düşünmeye teşvik eden "Bir Zebra Müzikali" 28 Ocak'ta çocuklarla buluşacak. Yarıyıl tatillerini unutulmaz bir deneyime dönüştürecek bu müzikal şöleninde çocuklar, spor yapmayı, dans etmeyi ve şarkı söylemeyi çok seven zebraların hikayesiyle farklılıkları bir kenara bırakarak önemli sorunlara çözüm aramaya çalışacak. Müzikalin oyuncu kadrosunda Tarkan Demirtaş, Nihal Arslan, Burak Aydın, Aleyna Nur Demiroğlu ve Melis Kalyoncu yer alıyor.

KARAGÖZ'Ü ÖĞRENECEKLER

Geleneksel tiyatronun mihenk taşı olan Karagöz'ü aslına uygun, gölge oyunu biçiminde yaşatma amacı taşıyan Karagöz Gösterisi "Hayat Ağacı" oyunu, yeşil doğayı koruma amacını çocuklara aşılamayı hedefliyor. Bunu yaparken oyun içerisinde verilen mesajlarla, yaş ağaca zarar vermenin doğurduğu olumsuzluklardan bahseden ve doğal çevreyi geri kazanmanın tek yolunun, ağaç ve ormanlarımızı korumak olduğu vurgulayan, Şafak Yılmaz tarafından gerçekleştirilecek oyun 29 Ocak'ta minik sanatseverlerle buluşacak.

ATÖLYELER YARATICILIĞI GELİŞTİRECEK

Atölyeler de çocukların müzik ve performans sanatları alanındaki ilgilerini artırmayı, yaratıcılıklarını ve bedenlerini kullanma becerilerini geliştirmelerine katkı sunmayı da hedefliyor. 1 ve 2 Şubatta gerçekleşecek 8-10 ve 11-12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik Ritmik Bedenler Orkestrası Yaratıcı Drama Atölyesinde çocuklar sosyal becerilerini geliştirirken aynı zamanda orkestral bir keşif yapacak. Atölye, minik sanatseverlere dramanın açmış olduğu sihirli kapıdan içeri girip kocaman bir orkestra kurduracak. Zekayı arttırıp beyni geniş kapsamlı çalıştırarak egzersiz yaptıran muhteşem bir spor olan satranç atölyesi de 4 Şubat'ta Sümeyra Altuntaş yönetiminde yapılacak.

CSO SANATÇILARINDAN ANLATIMLI ÇOCUK KONSERİ

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçıları, yarıyıl tatilinde çocuklarla anlatımlı çocuk konserinde buluşacak. 5 Şubat'ta Tarihi Salon'da gerçekleşecek konser minik sanatseverleri klasik müziğin renkli dünyasını tanımaya davet ediyor.

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Minik sanatseverler tatilde CSO Ada Ankara’da buluşuyor
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