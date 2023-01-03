Minik savaşçı hayata tutundu

İstanbul Üsküdar'da yaşayan Özge ve Fuat Darol çiftinin 1 kilo 600 gram olarak 2 ay erken dünyaya gelen bebekleri İpek Ece'nin 'otozomal resesif polikistik böbrek hastası' olduğu tespit edildi. Aile tedavi için harekete geçerken, hastalık nedeniyle İpek Ece'nin böbreği hızla büyüdü, bağırsak, mide, akciğer, kalp gibi birçok organa baskı yapmaya başladı. Zamanla beslenmekte zorlanan bebeğin hızla büyüyerek 250 grama ulaşan böbreği, Çocuk Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Taşdemir ile Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Selami Sözübir'in ekipleri tarafından alındı. 35 günü yoğun bakımda olmak üzere yaklaşık 2 ay hastanede kalan 7 aylık İpek Ece bebek taburcu edildiDarol çifti "Nakil için belli bir kilo ve boy şartı varmış, öncelik çocuğun bu boy ve kiloya gelmesi lazım. İnşallah bir an önce kilosuna, sağlığına kavuşursa seve seve anne babası olarak biz böbreğimizi veririz. 7 haftayı geçti buradayız. Zor bir süreç, her şey onun için, yeter ki iyi olsun. Mutluyuz tabii evimize gideceğiz" dedi.