Minikler ürettikleri roketlerin deneme atışını yaptı

Muğla'da Kavaklıdere Kaymakamlığı, Kavaklıdere Belediyesi ve Kavaklıdere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü' nün destekleriyle Fatma İşlek danışmanlığında Kavaklıdere Roket Takımı kuruldu. Kavaklıdere Roket Takımı, T3 Vakfı çatısı altında, Roketsan ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde gerçekleştirilen Teknofest 2022 Roket Yarışmasına hazırlanmaya başladı. Kavaklıdere Roket Takımı, Savunma Sanayii Başkanlığı himayelerinde planlanan ROBİK 2021 Yarışması kapsamında; insansız, uzaktan kumandalı ve/veya kısmi otonom görev icra etme kabiliyetine sahip su üstü araçlarının prototip üretimini hedefleyen "İnsansız Su üstü Araçları Prototip Yarışması"nda Türkiye birçok üniversite takımını geride bırakarak ilk üçe girmeyi başarmıştı.

ROKETLERİ YAPTILAR

Kavaklıdere Roket Takımı, öğrencilerin uzay teknolojileri alanlarına ilgilerini arttırmak ve bu alandaki kabiliyetlerini geliştirmek üzere Menteşe Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu ve Sadık Göçen Anadolu Lisesi okullarından toplam 40 öğrencinin katılımıyla "Roket atölyesi" düzenlenerek öğrencilerin roketlerini yapmalarını sağladı.

Roket Atölyesi ve Teknofest Muğla İl Koordinatörü Can Gökovalı'nın, öğretmenlere yönelik Teknofest bilgilendirmesinin ardından Kavaklıdere Şehir Stadyumundaki roket atışı İlçe Kaymakam Oray Güven, İlçe Milli Eğitim Müdürün Nuray Kabaş ve şube müdürleri Bünyamin Bozoğlan ile Turan Yıldız'ın teşrifleriyle başladı. Öğrenciler ve misairler düzenlenen atış etkinliğinin heyecanını yaşadılar. Roket takımı tarafından tasarlanan 3D yazıcıda basılan ve CNC Lazer kesicide üretilen ürünlerin protokolün değerli üyelerine takdimiyle program sona erdi.