Miniklerden coşkulu 23 Nisan kutlaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, Mersinli Ahmet İlkokulu 1. Sınıf öğrencileri, büyük bir coşkuyla kutladı.

Mersinli Ahmet İlkokulu Müdürü Yusuf Baltacıoğlu, okul idarecileri, öğretmenleri, velileri ve öğrenciler birlikte çalışarak unutulmaz bir bayram kutlaması organize ettiler. Program, öğrencilerin hazırladığı dans gösterileri, müzik performansları, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Öğrenciler, sahnede yeteneklerini sergilerken, veliler de gururla izlediler.

Ulusal egemenliğimizin sembolü olan TBMM'nin kuruluşunun 104. Yıl dönümü olduğunu belirten Mersinli Ahmet İlkokulu Müdürü Yusuf Baltacıoğlu, "Bugün toprakları yağmalanan yüce bir ulusun, düşmanlarını yurttan atmak için ant içtiği gündür. Bugün yok edilmeye çalışılan bir ulusun tek bilek, tek yürek haline geldiği gündür. Bugün, harcı atalarımızın asil kanlarıyla yoğrulan, ulusal egemenliğimizin Türk çocuklarına bayram olarak armağan edildiği gündür. Bugün, dünya çocuklarının her yıl ülkemizde kutladığı ilk ve tek bayram günüdür. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır. Kutlu olsun" dedi.

Baltacıoğlu, "Bu bayramın anlamına varabilmek, bu bayramı damarlarımızda hissedebilmek için 104 yıl öncesine, 23 Nisan 1920 yıllarına gitmek, o günleri unutmamak, o ruhu yaşamak gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugünlere kolay gelmediğini, Atalarımızın, bizlere emanet ettikleri bu kutsal topraklar uğruna yüz binlerce şehit ve gazi verdiğimizi ve vermekte olduğumuzu unutmamalı, birlik ve beraberliğimizi en üst düzeyde tutmalıyız. 23 Nisan gibi milli bayramlarımızın önemli bir anlamı daha vardır. Bu bayramlar, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, millet olarak tasada ve kıvançta bir olduğumuz günlerdir. Bu günde bizlere bu cennet vatanı, canları ve kanları pahasına emanet eden atalarımızın emanetlerini nasıl daha iyi koruyarak ve geliştirerek, yarınlara taşıyabileceğimizi konuşmalı ve düşünmeliyiz. Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önderimiz Atatürk'ü büyük kılan sadece bıraktığı eserler değildir. Aynı zamanda yıllar öncesinden bugünü okuyabilmesi ve bugünlerimize de ışık tutan adımları atarak, ülkemize çağdaş medeniyetin yolunu açmasıdır" diye konuşuldu.

Okul müdürü Baltacıoğlu, "Bu bayramı sizlere hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sizler için 'küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz' sözü siz sevgili çocuklarımıza verilen değer ve önemini açıklamaktadır. Sevgili öğrencilerim, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sizlere verdiği önem ve değeri iyi kavramalı ve onun çizdiği ilkeler doğrultusunda üzerinize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmelisiniz. Bu konuda sizlere güvenimiz tamdır. Bizlerin, sizlerden bir tek beklenti ve arzusu vardır. O da bu güzel ülkemizi sizlere teslim edeceğimiz konum ve durumundan, çok daha iyi bir şekilde sizlerden sonraki kardeşlerinize teslim etmenizdir. Bu işi başarmanız için de çok çalışmak, çok gayret sarf etmek ve bu yüce milletin evlatları olarak birbirinizi çok sevmek durumundasınız. 104 yıl önce milletimizle birlikte yola çıkan, bu milletin evlatlarına bu ülkeyi ve Türkiye Büyük Millet Meclisini emanet eden, başta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu ülke için, Şehit olan tüm şehitlerimizi, Gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, sevgi dolu yürekleri ve pırıl pırıl yüzleriyle bu güne anlam katan siz sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Gözlerinizden ışıltı, yüreklerinizden heyecan hiç eksik olmasın" dedi.