Miniklerden ‘geri dönüşüm’ defilesi

Körfez Belediyesi ilçe genelindeki okullarda 'sıfır atık' konusunda eğitimleri sürdürürken, Hereke Sümer İlkokulu öğrencileri de bu kapsamda farklı bir etkinliğe imza attı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün de katıldığı etkinliğe; İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, Sümer İlkokulu Müdürü Suat Yazan, veliler ve öğrenciler katıldı.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Hereke Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Hacer Özmen ve Lojistik Bölümü Öğrencileri tarafından tasarlanan proje kapsamında çocuklara çevre ve enerji farkındalığı yaratmak hedeflendi. Proje kapsamında çocuklar tamamen geri dönüştürülebilir ürünlerle tasarlanan kostümlerle podyuma çıktılar.

SERGİ DE DÜZENLENDİ

Programda kısa bir konuşma yapan Başkan Şener Söğüt, "Çevre, en önemli hazinemiz, bu zenginliğin varisi ise kıymetli çocuklarımızdır' ifadelerini kullandı. Çocukların kostümlerle renklendirdiği etkinlikte ayrıca oluşturulan serginin de açılışı gerçekleştirildi. Muhtarların da katıldığı etkinlikte protokol üyeleri stantları tek tek dolaştı.