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Giriş Tarihi: 6.3.2022

Miniklerin hayali, dilek ağacıyla gerçeğe dönüşüyor

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Miniklerin hayali, dilek ağacıyla gerçeğe dönüşüyor
KONYA Barosu Çocuk Hakları Komisyonu'nca hayata geçirilen 'Dilek Ağacı' projesi 120 ilkokul öğrencisinin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Daha önce de yüzlerce çocuğun isteğini yerine getiren avukatlar dilek ağacından çektikleri kuralarla çocukların istedikleri hediyeleri alıp minik kalplerin yüzünü güldürecek. Belirlenen okullardaki öğrenciler, isteklerini kâğıtlara yazıp komisyona ulaştırıyor ve dilek ağacına konulan bu istekler avukatlar tarafından çekiliyor. Her avukat, kâğıdında yazan hediyeyi alarak sahibi olan çocuğa ulaştırıyor. Komisyon Başkanı Avukat Ahmet Emre Horzum, "2 yıldır gerçekleştiremediğimiz bu projeyi yeniden hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" derken Çocuk Hakları Komisyonu üyesi Avukat Ayşe Ecehan Küçükbezirci, "Mutluluğu onların gözlerinden okuyabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Miniklerin hayali, dilek ağacıyla gerçeğe dönüşüyor
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