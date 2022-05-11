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Giriş Tarihi: 11.5.2022 12:23 Son Güncelleme: 11.5.2022 12:30

Miras davası sonrası ortalık karıştı: Yaralılar ve gözaltılar var

İHA
Miras davası sonrası ortalık karıştı: Yaralılar ve gözaltılar var

Adıyaman'da görülen miras davası sonrasında akraba olan iki aile arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralanırken, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Asli Hukuk Mahkemesinde görülen miras kavgası sonrasında taraflar birbirine girdi.

Akraba olan iki aile arasında adliye içerisinde başlayan sözlü tartışma bahçede kavgaya dönüştü. Kavgaya çok sayıda polis ekibi müdahale etti.

3 KİŞİ YARALANDI

Çıkan kavgada darp nedeniyle M.F., E.E., M.H. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastanelere kaldırıldı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak polis ekipleri S.E., F.F., Z.H. S.Ö. ve A.H. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Miras davası sonrası ortalık karıştı: Yaralılar ve gözaltılar var
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