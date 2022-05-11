Miras davası sonrası ortalık karıştı: Yaralılar ve gözaltılar var

Adıyaman Asli Hukuk Mahkemesinde görülen miras kavgası sonrasında taraflar birbirine girdi. Akraba olan iki aile arasında adliye içerisinde başlayan sözlü tartışma bahçede kavgaya dönüştü. Kavgaya çok sayıda polis ekibi müdahale etti. 3 KİŞİ YARALANDI Çıkan kavgada darp nedeniyle M.F., E.E., M.H. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastanelere kaldırıldı. 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Olayla ilgili olarak polis ekipleri S.E., F.F., Z.H. S.Ö. ve A.H. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.