Miras için 2 yeğenini öldürdü: 2 kez müebbet hapsi isteniyor

Sultanbeyli'de 10 Mart 2021 tarihinde meydana gelen olayda, Nusret Elitaş ile yeğenleri Emrah ve Seher'in arası miras nedeniyle alacak verecek meselesi yüzünden bozuldu. Amca Nusret Elitaş, yeğenlerinin evlerinin önündeki kahvede otururken sokakta otomobillerine binmek üzere olan yeğenleri Emrah Elitaş (30) ve Seher Elitaş (27) kardeşlere silahla dört el ateş açtı. Olay sonrası 2 kardeş hayatını kaybederken gözaltına alınan amca Nusret Elitaş çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2 YEĞENİNİ DE SİLAHLA ÖLDÜRDÜ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, 11 Mart 2021 tarihinde yaşanan olayda şüpheli Nusret Elitaş'ın Seher Türk'ü boğaz kısmından, Emrah Elitaş'ı kafa bölgesinden silahla yaraladığı, ardından Seher Türk'ün hayatını kaybettiği, Emrah Elitaş'ın ise ağır yaralı olarak hasteneye kaldırıldığı, ardından da hayatını kaybettiği anlatıldı.
ÜZERİNDEN SİLAH VE ŞARJÖR ÇIKTI
Ardından firar olan şüpheli amcanın kamera görüntülerinin incelenmesiyle tespit edildiğinin belirtildiği iddianamede, şüphelinin montunun cebinde fişek tespit edildiği, yapılan araştırmalar sonucu yakalanan şüphelinin üzerinde silah ve şarjör bulunduğu, şüphelinin gözaltına alınarak emniyette susma hakkını kullandığı aktarıldı.
20 YILLIK BİR MİRAS KAVGASI
İddianamede yer alan şüpheli Nusret Elitaş'ın ifadesinde 'Maktuller benim ağabeyimin çocukları olur. Ağabeyimle aramda 20 yıl öncesine dayanan babamdan kalan mallarla ilgili anlaşmazlık vardı. Ağabeyimin oturduğu evi ben yapmıştım fakat annemin üzerineydi. Sonrasında ağabeyim evi kendi üzerine aldı. Diğer mallarla alakalı da anlaşmazlık oldu. Ağabeyimle bu yüzden görüşmüyordum ve yeğenlerimi de bugüne kadar hiç görmedim' dediği kaydedildi.
'KENDİMİ KAYBETTİM VE ATEŞ ETTİM'
İddianamedeki ifadesinin devamında şüpheli Nusret Elitaş'ın 'Seher Türk, babam üzerine kayıtlı araba için bana ve kardeşlerime dava açmıştı. Bu yüzden icralık oldum ve aile huzurum bozuldu. Olay günü bu arabayla ilgili sorunu çözmek için yengem Kevi Elitaş'ı aradım ve beni çağırınca evlerinin oraya gittim. Tekrar aradığımda telefonu Seher açtı ve bana tehditler savurmaya başladı. Çok sinirlendim ve şekerim yükseldi. Kendimi kaybettim, tam oradan ayrılmayı düşünüyordum ki arkamdaki arabanın çalıştığını duydum. Ben arabadaki erkeği Seher'in eşi zannettim ve 1 el ateş ettim. Ardından Seher üzerime doğru gelince ona da ateş ettim' şeklinde konuştuğu aktarıldı.
PİŞMANLIK YAŞADIĞINI SÖYLEDİ
İddianamedeki ifadesinde şüpheli Nusret Elitaş'ın ateş ettikten sonra bir evin bahçesine giderek silahı oraya attığını, ardından olay yerinden kaçtığını, ardından yolda gördüğü birine suç işlediğini ve polisi aramasını söylediğini, ardından da polislere teslim olduğunu ve olaydan ötürü pişmanlık yaşadığını belirttiği anlatıldı.
ADLİ TIP RAPORU DOĞRULADI
İddianamede yer alan Adli Tıp raporunda ise Seher Türk'ün vücuduna isabet eden ateşin öldürücü nitelikte olduğu, maktulün ölümünün ateşli silah mermisi yaralanmasından kaynaklı iç kanama sonucu meydana geldiği ifade edildi.
2 KEZ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ
Olayla ilgili toplanan tüm deliller kapsamında düzenlenen iddianamede, araştırmalar sonucu incelenem kamera kayıtları, tanık beyanları, şüphelinin olayın oluşuna ilişkin ikrar niteliği taşıyan beyanları ve tüm deliller değerlendirildiğinde şüpheli Nusret Elitaş'ın 'Kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Şüpheli adamın yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.