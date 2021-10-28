Miras için 2 yeğenini öldürdü: 2 kez müebbet hapsi isteniyor

20 YILLIK BİR MİRAS KAVGASI

İddianamede yer alan şüpheli Nusret Elitaş'ın ifadesinde 'Maktuller benim ağabeyimin çocukları olur. Ağabeyimle aramda 20 yıl öncesine dayanan babamdan kalan mallarla ilgili anlaşmazlık vardı. Ağabeyimin oturduğu evi ben yapmıştım fakat annemin üzerineydi. Sonrasında ağabeyim evi kendi üzerine aldı. Diğer mallarla alakalı da anlaşmazlık oldu. Ağabeyimle bu yüzden görüşmüyordum ve yeğenlerimi de bugüne kadar hiç görmedim' dediği kaydedildi.

'KENDİMİ KAYBETTİM VE ATEŞ ETTİM'

İddianamedeki ifadesinin devamında şüpheli Nusret Elitaş'ın 'Seher Türk, babam üzerine kayıtlı araba için bana ve kardeşlerime dava açmıştı. Bu yüzden icralık oldum ve aile huzurum bozuldu. Olay günü bu arabayla ilgili sorunu çözmek için yengem Kevi Elitaş'ı aradım ve beni çağırınca evlerinin oraya gittim. Tekrar aradığımda telefonu Seher açtı ve bana tehditler savurmaya başladı. Çok sinirlendim ve şekerim yükseldi. Kendimi kaybettim, tam oradan ayrılmayı düşünüyordum ki arkamdaki arabanın çalıştığını duydum. Ben arabadaki erkeği Seher'in eşi zannettim ve 1 el ateş ettim. Ardından Seher üzerime doğru gelince ona da ateş ettim' şeklinde konuştuğu aktarıldı.

PİŞMANLIK YAŞADIĞINI SÖYLEDİ

İddianamedeki ifadesinde şüpheli Nusret Elitaş'ın ateş ettikten sonra bir evin bahçesine giderek silahı oraya attığını, ardından olay yerinden kaçtığını, ardından yolda gördüğü birine suç işlediğini ve polisi aramasını söylediğini, ardından da polislere teslim olduğunu ve olaydan ötürü pişmanlık yaşadığını belirttiği anlatıldı.