Mısır’a girmeden ABD’ye kaçtılar

Eyüpsultan'da 1 Mart akşamı meydana gelen kazaya ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılara ulaşıldı. Kemerburgaz yolunda 3 ATV ile geziye çıkan Oğuz Murat Acı (29), Tahsin Arslan (23), Süleyman Arslan (21), Hasan Topal (25) ve İbrahim Gümüş (27), motorlardan birinin arızalanması üzerine emniyet şeridinde durmuşlardı. Bu sırada hızla gelen 17 yaşındaki T.C.'nin kullandığı Porsche marka lüks cip, burada bekleyenlere çarptı. Oğuz Murat Acı'nın (29) hayatını kaybettiği kazada, 4 kişi de yaralanmıştı. Ehliyetsiz sürücünün yazar annesi Eylem Tok, olay yerine gelerek yaralıların cep telefonlarını toplamış ve oğluyla birlikte uzaklaşmıştı. Tok ve oğlu T.C.'nin kazadan 4 saat sonra Mısır'a kaçtıkları belirlenmişti. Ancak anne-oğulun Mısır üzerinden T.C.'nin aynı zamanda vatandaşı olduğu ABD'ye uçtukları netleşti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı anne-oğul için kırmızı bülten talebi hazırlayarak Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'T.C. hakkında 'Taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' , annesi Eylem Tok hakkında ise 'Suçluyu Kayırma' suçundan İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklama kararı verilmiştir. Adı geçenlerin ABD'den ülkemize iadesi için hazırlanan geçici tutuklama talep evrakı hem diplomatik kanaldan hem de İnterpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına iletilmiştir" dedi.Kazada hayatını kaybeden Acı'nın avukatı Hacı Orhan, "Görgü tanıklarından biri, vefat eden Oğuz Murat ile konuştuğunu, yaklaşık bir saat yardım beklediklerini beyan ediyor. (Telefonları alan) Annenin eylemi, ihmalden kasten adam öldürmeye kadar gidecek bir süreci başlatmıştır" iddiasında bulundu.Kazaya neden olan T.C. ile ilgili bir iddia daha gündeme geldi. 18 yaşından küçük 10 gencin Göktürk yolunda yarış yapmaları sebebiyle kazanın meydana geldiğini öne süren avukat Hacı Orhan, daha önce de bu konuda şikâyetler olduğunu, bu bölgede aşırı hız yapıldığını söyledi. Orhan, "Yoldan seyir halinde olan bir sürücü şunu ifade ediyor: Beni geçtiler önce. O kadar hızlı gidiyorlardı ki kenara çektim. İçimen 'Bunlar birinin başına bela olurlar' diye geçiriyordum. Bir süre sonra az ileri gittiğimde, ATV'lerin içinden geçmiş olduğunu gördüm."Avukat Hacı Orhan, İstanbul Adliyesi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "(Anne) Eğer orada olayın vahametini görmemişse, acaba neden çocuğunu kaçırma isteği duymuştur? Anne ve çocuğunu havalimanına bırakan kişilerin ne yazık ki babanın (estetik cerrah Bülent Cihantimur) işyerinde çalışan kişiler olduğunu öğrendik. Baba, 'Haberim yoktu. Annesi tek başına bu eylemi gerçekleştirdi' diyordu. Ancak gördüğümüz kadarıyla bu beraber verilen bir karardır. Bir anne olarak çocuğunuzu yurtdışına kaçıracak kadar tedirginlik hissediyorsanız, bunu ilk babasıyla paylaşırsınız. Babayla ilgili de şikâyeti yapacağız."