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Giriş Tarihi: 16.1.2023

Mısır’da 3500 yıllık firavun mezarı bulundu

Luksor’da yürütülen kazı çalışmalarında daha önce bilinmeyen 3500 yıllık firavun mezarı bulundu. Mezarın Thutmose dönemine ait olduğu değerlendiriliyor

Mısır’da 3500 yıllık firavun mezarı bulundu
Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarihi Eserler Yüksek Konseyi ile Cambridge Üniversitesindeki Modern Devlet Araştırma Kurumu işbirliğinde oluşturulan Mısır-İngiliz ortak ekibi, Luksor'da yürüttüğü kazılar sırasında daha önce bilinmeyen bir firavun mezarı keşfetti. Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Veziri "Bu keşfin önemi, şu ana kadar mezarda ele geçen ilk delillerin, mezarın Thutmose döneminden kalma olabileceğinden kaynaklanmaktadır" dedi. İngiliz arkeoloji ekibi başkanı Piers Lutherland, "Keşfedilen mezar, I. Thutmose dönemindeki kraliyet eşlerinden veya prenseslerinden birine ait olabilir ve bunların çok büyük bir kısmı şimdiye kadar ortaya çıkarılmamıştır" ifadelerini kullandı. Keşfin bulunduğu arkeolojik alanı denetleyen hükümet yetkilisi Muhsin Kamil, ortaya çıkarılan mezarın eski dönemlerde meydana gelen sel baskınları sonucu kötü bir durumda olduğunu kaydetti. Mısır ekibi başkanı Fethi Yasin de ekibin kazıların ve tüm mezarlığın arkeolojik belgelemesini sürdüreceğini, bunun da mezarlığın mimari planlamasının ve sanatsal unsurlarının daha net bir şekilde ortaya çıkarılmasına katkıda bulunacağını söyledi.

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Mısır’da 3500 yıllık firavun mezarı bulundu
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