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Giriş Tarihi: 12.10.2021 14:20 Son Güncelleme: 12.10.2021 14:24

Mısırlı turistin taksici isyanı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Mısırlı turistin taksici isyanı

İstanbul’da bir süredir devam eden yakın mesafe müşteri almayan taksici sorunu denetimlerle çözülmeye çalışılıyor. Taksim’de taksiye binmek isteyen ve yakın mesafe diye yaklaşık yarım saat taksiye binemeyen Turizimci Mısırlı turist, taksi sorununun turizmi olumsuz etkilediğini söyledi.

Taksim'de İstanbul emniyet Müdürlüğü sivil polis ekipleri ile yakın mesafe yolcu almayan taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Taksim meydanında yapılan denetimler sırasında İstanbul'a ailesi ile birlikte turist olarak gelen Mısırlı turizimci Kuhammet Ensari, yaklaşık 30 dakika boyunca oteline gitmek için taksiye binmek istedi. Her çevirdiği taksi yakın mesafe diye araca almadı.

Son olarak el kaldırıp durmasını istediği 34 TEB .. plakalı taksi şoförü turistin el kaldırmasına rağmen almayıp yoluna devam edince denetim noktasındaki polis tarafından durdurularak cezai işlem uygulandı.

Yarım saattir taksi çevirmeye çalıştıklarını fakat başaramadıklarını belirten Mısırlı turist Muhammet Ensari, Burada tam bir taksici mafyası var. İstediklerini alıp istemediklerini almıyorlar. Buda taksiye binemeyen turistleri olumsuz etkiliyor. Bende turizmciyim. Bu resmen turizme darbedir. Bu denetimleri de olumlu buluyorum" dedi.

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Mısırlı turistin taksici isyanı
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