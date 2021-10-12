Mısırlı turistin taksici isyanı

Taksim'de İstanbul emniyet Müdürlüğü sivil polis ekipleri ile yakın mesafe yolcu almayan taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Taksim meydanında yapılan denetimler sırasında İstanbul'a ailesi ile birlikte turist olarak gelen Mısırlı turizimci Kuhammet Ensari, yaklaşık 30 dakika boyunca oteline gitmek için taksiye binmek istedi. Her çevirdiği taksi yakın mesafe diye araca almadı.

Son olarak el kaldırıp durmasını istediği 34 TEB .. plakalı taksi şoförü turistin el kaldırmasına rağmen almayıp yoluna devam edince denetim noktasındaki polis tarafından durdurularak cezai işlem uygulandı.



Yarım saattir taksi çevirmeye çalıştıklarını fakat başaramadıklarını belirten Mısırlı turist Muhammet Ensari, Burada tam bir taksici mafyası var. İstediklerini alıp istemediklerini almıyorlar. Buda taksiye binemeyen turistleri olumsuz etkiliyor. Bende turizmciyim. Bu resmen turizme darbedir. Bu denetimleri de olumlu buluyorum" dedi.