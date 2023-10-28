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Giriş Tarihi: 29.10.2023

MİT, nokta atışla temizledi

MİT, terör örgütü PKKYPG’nin Suriye kuzeyindeki üst düzey isimlerinden Şibli Derik kod adlı Muhammed Azo’yu etkisiz hale getirdi. Terörist, ABD ile sözde tatbikatta poz vermişti

Halit TURAN Halit TURAN
MİT, nokta atışla temizledi
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) sınır ötesinde gerçekleştirdiği operasyonlar aralıksız sürüyor. 2 Şubat 2022'de Şırnak Cizre-Silopi yolu üzerindeki 1. Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Yakacık Karakolu'nda görev yapan er Tarık Tarcan'ın terhisine 20 gün kala şehit olmasına, 3 askerimizin de yaralanmasına neden olan tanksavar füzeli saldırının faili PKK/YPG'nin Derik Tugay Sorumlusu Şibli Derik kod adlı Muhammed Azo etkisiz hale getirildi. MİT'in, öncelikli hedef listesinde yer alan terörist Azo, MİT tarafından geçtiğimiz yıl düzenlenen operasyondan yaralı kurtulmuştu. Tedavi için üzere terör örgütü tarafından yurtdışına kaçırılan teröristin Derik'e döndüğünü belirleyen MİT saha ajanları, takibe aldıkları teröristi uygun zamanın belirlenmesiyle etkisiz hale getirdi. İşlediği terör suçları nedeniyle tedbirli hareket eden terörist; ABD'nin, 7 Eylül 2022'de Suriye Derik'te Türkiye'ye karşı PKK ile birlikteliğinin ilanı gibi gerçekleştirdiği ortak tatbikata "tugay sorumlusu" olarak ABD güçleri ile yaklaşık 250 PYD/YPG mensubunun koordinasyonundan sorumluydu. Terörist Azo, ABD askerleri ile de samimi pozlar vermişti.




2 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristleri görüldükleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" ifadelerine yer verildi.

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MİT, nokta atışla temizledi
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