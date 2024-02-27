MİT ve Jandarma operasyonunda 2 PKK’lı yakalandı

Mersin İl jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar sonucunda; MİT ve Jandarma ekipleri tarafından yürütülen müşterek araştırmalarda PKK/YPG terör örgütünün patlayıcı madde biriminde faaliyet yürüten ve yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan bir teröristin Mersin'e geldiği belirlendi.

Jandarma ve MİT tarafından takibe alınan teröristin Tarsus ilçesinde örgütün Haseke yapılanmasında faaliyet yürüten başka bir terörist ile bağlantılı olduğu ve eylem arayışında olduklarının tespiti üzerine operasyon için harekete geçen Jandarma ekipleri Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde icra edilen operasyon ile 2 teröristi kıskıvrak yakaladı.

Yakalanan örgüt mensupları gözaltına alınarak Mersin İl Jandarma Komutanlığına götürülerek gözaltına alındı.