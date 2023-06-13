Mobbinge maruz kalan personelden İBB’ye protesto

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) çalışan zabıta teknik memurları, gördükleri baskı ve mobing nedeniyle isyan bayrağını çekti. Saraçhane'de bir araya gelen yaklaşık 400 İBB çalışanı, haklarını aramak için basın açıklaması yaptı. 15 yılı aşkın süredir teknik personel kadrosunda olmalarına karşın zabıta olarak çalıştırıldıklarını, çalışma koşulları ve saatleri noktasında mağdur edildiklerini belirten işçiler, mobbinge maruz kaldıklarını söyledi. Grup adına yapılan açıklamada şöyle denildi: "İBB Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesinde Zabıta Memurluğundan unvan değişikliği ile teknik kadroya geçen ve diğer sivil memurlara hafta içi çalışma, servis imkânı, resmi tatil izinleri ve hafta tatili izinleri, özlük ve sosyal haklarında hiçbir kısıtlama yapılmadan uygulanıyor ve iş elbisesi adı altında resmi üniforma giydirilmiyor. Ancak ne olduysa, 2 binden fazla memurun çalıştığı Zabıta Daire Başkanlığı'na geçirilen ve zorla üniforma giydirilen 400 teknik memur arkadaşımız, hiçbir hakkından faydalanamıyor. Faydalanamadığı gibi de İBB Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy'un ekibi tarafından akıl almaz mobinglere, sürgünlere maruz bırakılıyor. En ufak bir itirazda ise memurlar Anadolu Yakası'ndan Avrupa'ya sürgün ediliyor" denildi.