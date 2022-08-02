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Giriş Tarihi: 3.8.2022

Mobil kanser tarama ekibi kırsalda mesaide

Mobil kanser tarama ekibi kırsalda mesaide
SAMSUN İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmete giren Mobil Kanser Tarama aracı en uzaktaki kırsal mahallelere dahi bir telefonla giderek vatandaşlara kanser taraması yapıyor. Hizmet hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Kavak ve Asarcık'taki uzak mahallerimizdeki başlatılan bu çalışmada, vatandaşlarımız adeta evlerinin önünde bu hizmetten faydalanma şansı buluyorlar. Çalışma dahilinde öncelikle tek tek kişilerin Sağlık Bakanlığı sistemi üzerinden sorgulamalarını yapıp hangi taramaya uygun olduklarını belirliyoruz. Rahim ağzı, kalınbağırsak ve meme kanseri taramaları yapıyoruz. Kanserin bize gelecekte kuracağı tuzağı birlikte bozalım" dedi. İHA

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Mobil kanser tarama ekibi kırsalda mesaide
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