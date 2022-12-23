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Giriş Tarihi: 24.12.2022

Mobil sağlık ekipleri köylere şifa götürüyor

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, hastalıkların erken teşhisi ve hastaneye gelmekte güçlük çeken vatandaşlar için “Sağlıklı Hayat İçin Bizim Köyde Buluşuyoruz” projesi başlattı. Proje çerçevesinde oluşturulan mobil sağlık ekibi, köylere giderek vatandaşları sağlık kontrolünden geçiriyor

Mobil sağlık ekipleri köylere şifa götürüyor
Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Uzunçam köyünde hastaneye gidemeyen vatandaşlar için mobil sağlık ekipleri devreye girdi. Köye giden sağlık ekipleri, vatandaşları tek tek muayene etti. Yaşlı ve yatalak hastalar ise evlerinde kontrol edildi. Daha ileri seviyede muayene ve tedavi ihtiyacı olan vatandaşlar için de randevu oluşturuldu. Muayene olan 83 yaşındaki Fahriye İlkhan, "Allah razı olsun. Ben bu yaşımda gidip gelemezdim, hepsinden Allah razı olsun" dedi. Hizmetten memnun kaldıklarını söyleyen Uzunçam Muhtarı Suat Özgıcır, "Köyümüzde sağlıklı yaşam için bizim köyde buluşan doktorlarımıza, kaymakamımıza teşekkür ederim" şeklinde konuştu.



Projenin ilk ayağının Göynük ilçesindeki Güney Çalıca köyünde yapıldığını söyleyen İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, "Bugün de Mudurnu'nun en uzak köyü Uzunçam köyündeyiz. Uzman doktorlarımız ile bugün burada muayeneler yapacağız. Sağlıklı hayat için hem korunma ve teşhis, hem de tedavi planımızı tam gün olarak yapmayı planlıyoruz. Uzman hekimler muayenelerini ve kanser taramalarını yapacak. Diş taramalarımız olacak. Yine her yerde olduğu gibi, köylümüz bizi burada da güzel karşıladı. Sayın kaymakamımızın da riyasetinde, biz onların o sıcak gönüllerinde misafir olduk" dedi. İHA

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Mobil sağlık ekipleri köylere şifa götürüyor
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