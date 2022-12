Mobil uygulamayla 50 bin kişiyi soydular

Saadet zinciri dolandırıcılıklarına bir yenisi daha eklendi. Dolandırıcılar, dünyaca ünlü Marriott Otel'in ismini kullanarak 'Marriott APP' adlı uygulamayı hayata geçirdi ve vatandaşları yüksek kâr vaadiyle kurdukları sistemin içine çekti.Sisteme giren vatandaşlar, sanal ortamda otelden sözde oda kiralıyor, oda kullanıldıkça ise yatırdıkları kiralama bedeli üzerinden her ay belli miktarda kazanç sağlıyordu. Sistemde, tek kişilik oda için 80 dolar ödeyene bir ayda 45 dolar, çift kişilik oda için 1000 dolar ödeyene ise bir ayda 738 dolar kâr payı veriliyordu. Şubat ayında başlayan uygulamada ilk zamanlarda sisteme girenler vaat edilen parayı zamanında aldı. Kısa sürede on binlerce kişi sisteme dahil oldu. Ancak sisteme erişim kasım ayı sonunda bir anda kapandı. Sistemdeki bütün paralar ise buhar oldu. Sisteme erişemeyen vatandaşlar, dolandırıldıklarını anladı. Sisteme üye olan ve mağdur sayısının yaklaşık 50 bin, vurgunun boyutunun ise milyonlarca dolar olduğu tahmin ediliyor. Savcılıklara suç duyurusunda bulunan mağdurlar sorumluların bulunmasını istiyor. Sosyal medyada örgütlenen ve kendilerini dolandıranlara karşı hukuk mücadelesi başlatan mağdurlar, kaybettikleri paraları kurtarma peşine düştü. Bu arada Marriot Otel yetkililerine ulaşan mağdurlar, otelin bu uygulama ile bir ilgisi olmadığını öğrenince şaşkına döndü. İddialarla ilgili soruşturma başlatıldı.Mağdurlardan Sinem A., nisan ayında girdiği sistemde 160 bin TL'sini kaybettiğini dile getirdi. Sinem A. "24 Kasım'da son kez para çektim. Sonrasında çekemedim. Başlangıçta iyi paralar kazandım. Kazandığımı görünce kredi çekip sisteme yatırdım ama sonra sistemde olan bütün paramı kaybettim" dedi. Bedriye K. ise, "Benim gibi yüzlerce insan uygulamanın otelle bağlantılı olduğunu düşünüp güvenerek bu işlemleri yaptı. Maddi sıkıntılarım olduğum için bir yakınım önerisiyle sisteme dâhil oldum. Tüm birikimlerimizi bu sisteme yatırdık ancak 24 Kasım'dan sonra sistemden paralarımızı çekemedik" diye konuştu. Bir başka mağdur Arif A. ise, "Telegram gruplarına dâhil oldum ve 1000 dolarla sisteme giriş yaptım. Başlangıçta sistemin çalışıp çalışmadığını test ettim ve 31 bin 150 dolarla sisteme tekrar girdim ancak daha sonra paralarımızı çekemedik. Kocasından gizli altınını bozduran var, benim gibi kredi çeken veya eşine dostuna çektiren var. Kızının ameliyat parasını bir aylık Marriott sistemine dâhil edip eksik kalan kısmı tamamlamaya çalışan var. 50 bin dolar kaybeden, 90 bin dolar kaybeden var. Benim şu an yurtdışındaki 1 yıllık birikimim gitti ve önümüzdeki 5 yıl borç ödemeye mahkûm oldum" dedi.Dolandırıcılarla işbirliği yapmakla suçlanan Ayfer G., kendisinin de mağdur olduğunu öne sürdü. Marriott Otel adının kullanıldığı toplantılarda üyelerle bir araya geldiklerini itiraf eden Ayfer G., üyelerin kendisinden şikâyetçi olmadığını söyledi. Kimseye sisteme zorla para yatırmasını ya da girmesini söylemediğini, eski üye olduğu için suçlandığını belirten Ayfer G., kendisini suçlayan bazı kişiler tarafından tehdit edildiğini de öne sürdü. Ayfer G. kendisinin de sistemde 1 milyon dolarının kaldığını ve mağdur olduğunu kaydetti.