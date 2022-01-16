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Giriş Tarihi: 16.1.2022 10:36 Son Güncelleme: 16.1.2022 10:45

Mobingle 500 işçi çıkarttılar

Şerif Can Şerif Can
Mobingle 500 işçi çıkarttılar

Esenyurt Belediyesi’nin yüksek bütçesine rağmen 3 yıldır yatırım yapmadığını belirten AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Harun Özer, bu süreçte 500 işçinin de mobingle işten çıkarıldığını söyledi.

İstanbul'un en kalabalık ilçesi olan Esenyurt, bütçeden en yüksek payı alan ilçeler arasında il sırada.

3 yılda Esenyurt Belediyesi'nin kasasına 2 milyar lira girdiğini belirten AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Harun Özer, belediyenin bu bütçeye rağmen hiçbir yatırım yapmadığını öne sürdü.

Özer, Belediye başkanı 2022 yılı için 1 milyar 306 milyon bütçe yaptı ve biz AK Parti grubu olarak onay verdik. 2022 yılında da sürekli mazeret üreten ve hizmet yapmayan bir belediye başkanı ve yönetimi göreceğiz." dedi.

Esenyurt Belediye'ndeki personel sorununa da değinen Harun Özer, "Belediye başkanı seçim vaatlerinde işçi çıkartmayacağını dair söz vermesine rağmen personele sürekli mobing uygulamış ve 500 personeli işten çıkartmıştır, yerine bine yakın personel almıştır. Personel fazlası algısı yapmasına rağmen personel almaya devam etmiştir." diye konuştu.

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Mobingle 500 işçi çıkarttılar
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