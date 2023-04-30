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Giriş Tarihi: 1.5.2023

Modernleştirilen Pazarkule Sınır Kapısı açılıyor

Modernleştirilen Pazarkule Sınır Kapısı açılıyor
Edirne'den Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda yapılan modernizasyon çalışmaları ile işlemler hızlanırken, kente gelen turist sayısında da artış yaşanmaya başladı. Pazarkule Sınır Kapısı'nda yapılan modernizasyon çalışmaları çerçevesinde tek olan peron sayısı, 3 giriş 3 çıkış olmak üzere 6 perona çıkarıldı. 4 bin 300 metrekare olan gümrük sahası da 22 bin metrekareye kadar genişletildi. Böylece hem işlemler hızlandı hem de giriş çıkış sayıları arttı. Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte gurbetçilerin geliş sezonuna yetiştirilen proje, Edirne'den yurda giriş yapan gurbetçi vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak. İHA

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Modernleştirilen Pazarkule Sınır Kapısı açılıyor
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