Haberler Yaşam Haberleri Moldovalı aile Müslüman oldu
Giriş Tarihi: 13.4.2022

Moldovalı aile Müslüman oldu

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Moldovalı aile Müslüman oldu

Moldova’dan gelerek Bursa’ya yerleşen 3 çocuk annesi Natalia, internette gördükten sonra araştırmaya başladığı İslam dininden çok etkilenerek çocuklarıyla birlikte Müslüman oldu

Moldova'dan gelerek Bursa'nın tarihi İznik ilçesine yerleşen Natalia Nikolae (40), internette İslam dinine ait bilgiler içeren bir paylaşımı görüp etkilendi. İnternette Müslümanlığı derinlemesine araştıran ve belgeseller izleyen Natalia, Müslüman olmaya karar verdi. Ardından da İznik İlçe Müftülüğü'ne giderek 3 çocuğu ile birlikte Müslüman olmak istediğini söyledi. İlçe Müftüsü Üzeyir Yavaş eşliğinde, ilçenin tarihi Eşrefzade Camii'nde kelime-i şehadet getiren Moldovalı anne ve 3 çocuğu Müslüman oldu.

'YENİDEN DOĞMUŞ GİBİYİM'
Anne Natalia, Deniz ismini alırken 5 yaşındaki oğlu Robert Mustafa, 9 yaşındaki Adrian Yusuf, 11 yaşındaki Nikolas ise Ömer isimlerini aldı. Müslüman olarak ismini değiştiren anne Natalia ve çocuklarının mutluluğu yüzlerinden okundu. Müftü Üzeyir Yavaş, anne Deniz Nikolae'ye İslam dini ile ilgili temel bilgilerin bulunduğu çeşitli kitaplar, çocuklara da çeşitli oyuncaklar hediye etti. Deniz Nikolae, "İnternetten araştırınca, dünyada tek hak dinin İslam olduğunu anladım. Allah izin verirse bayramdan sonra çocuklarımın sünnetini de yaptıracağım. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Çok mutluyum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Fiyatlardaki balon sönecek
NATO'dan dikkat çeken Türkiye paylaşımı! "Neden böyle göründüğünü merak ettiniz mi?"
Kar esareti sırasında yurt dışı tatiline çıkan İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan yeni savunma: İmamoğlu 'Bak keyfine' dedi
Küçük kız Kinder sürpriz çikolatasının kurbanı! Gözü yaşlı kalan annenin sözleri yürekleri dağladı
Biden'dan yüksek enflasyon açıklaması! İlk kez bu ifadeyi kullandı
Son dakika | New York'ta metro istasyonunda saldırı! Çok sayıda yaralı var; saldırganın kıyafetinde dikkat çeken detay
SON DAKİKA | Kimlik ve adres verilerinin sızdırıldığına ilişkin haberlere yalanlama! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi
Cem Yılmaz ve eski aşkı Serenay Sarıkaya'nın havuz görüntüleri davalık olmuştu! Mahkeme kararını verdi!
Kıdem tazminatında Sağlık raporu detayı! İşte 10 soruda merak edilenler
Ongun yalanladı! ABD kongre üyesi doğruladı: Ekrem İmamoğlu ile görüştük
ARKADAŞINA GÖNDER
Moldovalı aile Müslüman oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA