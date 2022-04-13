Moldovalı aile Müslüman oldu

Moldova'dan gelerek Bursa'nın tarihi İznik ilçesine yerleşen Natalia Nikolae (40), internette İslam dinine ait bilgiler içeren bir paylaşımı görüp etkilendi. İnternette Müslümanlığı derinlemesine araştıran ve belgeseller izleyen Natalia, Müslüman olmaya karar verdi. Ardından da İznik İlçe Müftülüğü'ne giderek 3 çocuğu ile birlikte Müslüman olmak istediğini söyledi. İlçe Müftüsü Üzeyir Yavaş eşliğinde, ilçenin tarihi Eşrefzade Camii'nde kelime-i şehadet getiren Moldovalı anne ve 3 çocuğu Müslüman oldu.Anne Natalia, Deniz ismini alırken 5 yaşındaki oğlu Robert Mustafa, 9 yaşındaki Adrian Yusuf, 11 yaşındaki Nikolas ise Ömer isimlerini aldı. Müslüman olarak ismini değiştiren anne Natalia ve çocuklarının mutluluğu yüzlerinden okundu. Müftü Üzeyir Yavaş, anne Deniz Nikolae'ye İslam dini ile ilgili temel bilgilerin bulunduğu çeşitli kitaplar, çocuklara da çeşitli oyuncaklar hediye etti. Deniz Nikolae, "İnternetten araştırınca, dünyada tek hak dinin İslam olduğunu anladım. Allah izin verirse bayramdan sonra çocuklarımın sünnetini de yaptıracağım. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Çok mutluyum" dedi.